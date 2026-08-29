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Садыр Жапаров: Мы будем жестко наказывать врагов народа

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Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в Бишкеке провел смотр силовых структур, задействованных в обеспечении общественной безопасности в период проведения саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников.

В гарнизонном разводе приняли участие около 15 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения, органов прокуратуры, Службы государственной охраны, налоговой и таможенной служб, Государственной службы исполнения наказаний, Государственной пограничной службы и Судебного департамента при Верховном суде.

В рамках комплексного мероприятия "Безопасность" сотрудники задействованных ведомств несут службу в усиленном режиме.

Заслушав доклады руководителей силовых структур о полной готовности к несению службы, Глава государства осмотрел личный состав и технику.

Президенту продемонстрировали бронетехнику, кареты скорой помощи, реанимобили, средства радиосвязи, антидроновые ружья, экспертные чемоданчики, портативные рентген-аппараты, командно-штабные машины, металлодетекторы, манипуляторы, водометы, а также конные и кинологические подразделения.

Президент выступил с речью, отметив, что главной задачей является обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения, а также безопасность граждан Кыргызстана и иностранных гостей.

Садыр Жапаров призвал силовые структуры усилить межведомственное взаимодействие, строго соблюдать дисциплину, обеспечивать порядок в местах массового скопления людей и проявлять вежливость и оперативность при обращении граждан.

"Кыргызстан - священная Родина для всех нас! Хотя наши служебные обязанности перед страной различны, мы никогда не должны забывать, что обеспечение безопасности государства и мирной жизни нашего народа является общей и одинаково важной задачей для каждого из нас", - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил проводимую работу по модернизации силовых структур, укреплению их материально-технической базы, повышению денежного довольствия и расширению социальной поддержки сотрудников.

Глава государства подчеркнул, что надежное обеспечение безопасности является важнейшим условием стабильности и развития страны, призвав сотрудников силовых структур к высокому профессионализму, ответственности и добросовестному служению народу.

"Первое и главное условие развития - железная дисциплина!

Мы будем жестко наказывать тех немногих врагов народа, которые, поддавшись провокациям различных деструктивных внешних сил и получая от них вознаграждение, действуют среди нас, призывают к мести и пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе.

Таким людям пощады не будет!

Сила нашей страны - в нашем единстве и согласии! Там, где есть единство, достигаются высокие результаты, а там, где царят согласие и сплоченность, поселяются благополучие и достаток", - отметил Президент Садыр Жапаров, в завершение речи пожелав всем сотрудникам задействованных служб успехов в их трудной и ответственной работе.


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URL: https://www.vb.kg/461190
Теги:
Садыр Жапаров, ШОС, Бишкек, милиция
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