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Как снежный барс связан со здоровьем человека

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- Светлана Лаптева
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Охрана диких животных, грамотный выпас скота и ветеринарный контроль помогают снижать риск распространения опасных инфекций. В Иссык-Кульской области эту взаимосвязь выстраивают по принципу "Единого здоровья", объединяющему людей, животных и окружающую среду.

На первый взгляд, между снежным барсом и здоровьем человека почти ничего общего. Однако именно эти направления объединяет подход "Единое здоровье" (One Health), который рассматривает здоровье людей, животных и окружающей среды как единую систему.

Если дикая фауна находится под надежной охраной, а выпас скота на высокогорных пастбищах организован грамотно, снижается риск распространения опасных инфекций между дикими и домашними животными, а значит - и угрозы для здоровья людей.

Заповедник: точка контакта в высокогорье

Государственный заповедник "Сарычат-Ээрташ" расположен на высоте от 3000 до 5000 метров над уровнем моря в Иссык-Кульской области. Суровые горы занимают площадь около 150 тысяч гектаров.

За последние шесть лет численность редких видов здесь заметно выросла: зафиксировано 18 снежных барсов, около 20 бурых медведей, постоянно растет популяция архаров и козерогов.

Директор заповедника Чоробек Чукумбаев считает, что это результат многолетней работы инспекторов по охране территории и борьбе с браконьерством. Однако восстановление популяций приносит и новые задачи.

"Когда численность диких животных увеличивается, растет и число контактов с домашним скотом, который заходит с пастбищ. Они оказываются на одной территории, смешиваются, и между ними могут возникать и передаваться болезни", - отмечает Чоробек Чукумбаев.

Егерь: первый сигнал из дикой природы

Первыми изменения в поведении диких животных замечают егеря. В ГПЗ "Сарычат-Ээрташ" работают 22 инспектора, за каждым закреплено до 15 тысяч гектаров труднодоступной территории.

Работа проходит в суровых условиях: зимой температура опускается до -40 °C, а погода может меняться практически мгновенно.

Как рассказывает старший егерь Алтынбек Орозалиев, благодаря обучению по подходу "Единое здоровье" он и его коллеги узнали о рисках распространения заболеваний в дикой природе. Этими знаниями они поделились с чабанами, которые пасут скот на границах заповедника, объяснив им возможные пути передачи инфекций.

Инспекторы ГПЗ "Сарычат-Ээрташ", а также их коллеги из природного парка "Хан-Тенири" последние два года в тестовом режиме используют цифровую систему SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool).

С помощью смартфона егеря фиксируют маршруты патрулирования и ведут учет диких животных. Эти данные помогают оценивать примерную численность дикой фауны и отслеживать пути ее миграции.

"Если егеря находят погибшее животное, данные фиксируются в цифровой программе SMART. Естественная смерть чаще всего незаметна. А вот такие заболевания, как бешенство, распознать можно. Во всех остальных подозрительных случаях уже требуется специальное лабораторное исследование", - говорит Орозалиев.

В 2024 году в природном парке "Хан-Тенири" с помощью SMART было зафиксировано 14 случаев нападения диких животных на домашний скот.

От природы к лаборатории: мониторинг инфекционных рисков

Исследование диких животных на особо опасные инфекции - одна из задач эпидемиологов. Каракольское противочумное отделение Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава КР отслеживает природные очаги высоко в горах, а районные санитарно-эпидемиологические службы работают над тем, чтобы инфекции не попали в населенные пункты.

В начале каждого эпидемического сезона из сотрудников противочумного отделения формируются медико-биологические отряды для работы в горах.

"В Иссык-Кульской области имеются горные природные очаги чумы. Наши отряды отлавливают сурков, берут образцы их органов и замораживают в жидком азоте для доставки в лабораторию. Если выделяется чистая культура чумы, мы немедленно информируем больницы, СЭС и местные власти", - рассказывает Эрмек Осмонов, руководитель лаборатории станции.

Ежегодно медико-биологические отряды обследуют около 80 тысяч гектаров территории природного очага. По данным Каракольского противочумного отделения РЦКиООИ Минздрава КР, в 2024 году средняя плотность сурков на обследуемой территории составила 17 особей на квадратный километр.

Специалисты также оценили численность наружных паразитов - блох, клещей и вшей, которые потенциально могут переносить возбудителя чумы. В среднем на одном животном обнаруживали менее одной блохи и около 1,7 клеща. Кроме того, были обследованы 50 жилых нор сурков, откуда отобрали материал для лабораторных исследований.

Как подчеркивают эксперты, эти цифры сами по себе не свидетельствуют о наличии чумы или повышенном риске возникновения вспышки заболевания. Они используются для оценки эпизоотической ситуации в природном очаге и позволяют своевременно выявлять возможные изменения.

Получив сигналы из дикой природы, в работу включаются специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Их задача - не допустить заражения чабанов, туристов и местных жителей.

"Такое тяжелое заболевание, как альвеококкоз, в основном встречается у лис, волков, а теперь и у шакалов. От них инфекция спускается в населенные пункты через домашних собак", - предупреждает Аскарбек Айдакеев, главный врач Центра профилактики заболеваний и санитарно-профилактического контроля Ак-Суйского района.

Ветеринария: профилактика заболеваний у домашнего скота

Чтобы болезни не спускались с высокогорья в села, важную защитную роль выполняет ветеринарная служба.

Домашний скот и собаки чабанов могут стать "мостом", через который такие заболевания, как бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз и бешенство, передаются человеку.

С начала года в Ак-Суйском районе ветеринары обследовали 6 тысяч коров. В 87 случаях был выявлен бруцеллез. Весь инфицированный скот оперативно направили на вынужденный убой с соблюдением санитарных требований.

Для снижения риска заражения людей специалисты также проводят профилактическую обработку собак. За первое полугодие более 6 тысячам собак выдали препараты для профилактики эхинококкоза и других паразитарных заболеваний. Это снижает вероятность передачи инфекций человеку.

Сообщество и охрана природы: как жители помогают сохранять пастбища

Одного государственного контроля недостаточно, если сами жители не вовлечены в охрану своей земли. В селе Чон-Жаргылчак Жети-Огузского района жители объединились в общественное объединение "Ала-Тоо Бугу" и взяли на себя охрану госзаказника Жаргылчак.

Лидер активистов Талантбек Усупов объясняет, почему охрана дикой природы напрямую связана со здоровьем сельчан:

"Если соблюдать нормы выпаса и не перегружать пастбища домашним скотом, дикие животные будут оставаться выше в горах и реже контактировать с домашними животными. Большинство заболеваний передается через слюну, а также в местах общего пользования - у водопоев. Поэтому необходимо соблюдать допустимую нагрузку на пастбища и своевременно обеспечивать скот ветеринарной помощью".

Комитеты сельского здоровья: информация в каждый дом

Завершающий и один из самых важных элементов системы - работа с местным населением.

Сотрудники ФАПов загружены лечебной работой, поэтому профилактическую нагрузку берут на себя активисты Комитетов сельского здоровья (КСЗ).

Римма Стамкулова из села Чон-Жаргылчак, как член КСЗ, обходит соседей и раздает профилактические брошюры. На ее призывы и мини-лекции большинство сельчан реагируют положительно.

"Мы рассказываем людям о том, как не заразиться бруцеллезом. Бывают ситуации, когда животное не может самостоятельно отелиться или окотиться и ему необходима помощь человека. Перчатки раздаем - в такие моменты особенно важно соблюдать меры предосторожности. По эхинококкозу и альвеококкозу даем препараты для кошек и собак. Комитет сельского здоровья работает вместе с сотрудниками ФАПа и ветеринарами как единая команда".

От природы - к безопасности людей

Когда речь идет об опасных инфекциях, первая линия защиты находится вовсе не в больнице. Она начинается высоко в горах - в заповеднике и на пастбищах.

Именно там формируется система, которая помогает предупредить заболевание. В этом и заключается главный принцип подхода "Единое здоровье": благополучие людей невозможно рассматривать отдельно от состояния животных и окружающей среды.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта "Единое здоровье в сохранении природы Центральной Азии" (1Health4Nature). Проект направлен на снижение рисков возникновения и распространения зоонозных инфекций - болезней, передающихся от животных человеку, - за счет расширения и усиления мер по охране природы. Проект реализуется Международным союзом охраны природы (МСОП/IUCN) в сотрудничестве с консорциумом национальных и международных организаций в пяти странах Центральной Азии при поддержке Международной климатической инициативы (IKI) Правительства Германии.


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URL: https://www.vb.kg/461211
Теги:
снежный барс, Кыргызстан
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