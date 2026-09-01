Жапаров попросил США упростить визовые требования для кыргызстанцев

Президент Садыр Жапаров 31 августа на встрече со специальным посланником США Серджио Гором поднял вопрос об упрощении визовых процедур для граждан Кыргызстана. В частности, обсуждались требование о внесении визового депозита - visa bond - и возможность пересмотра соответствующих ограничений.
На встрече стороны обсудили развитие кыргызско-американских отношений, политический диалог, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Что обсуждали кроме виз
Отдельное внимание было уделено формату "Центральная Азия + США" (C5+1). Стороны рассмотрели перспективы проведения в 2027 году второго саммита глав государств этого формата.
Жапаров также поблагодарил американскую сторону за поздравления в связи с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.
В экономической части переговоров стороны отметили роль платформы B5+1, которая ориентирована на расширение взаимодействия между деловыми кругами Кыргызстана и США.
Что такое visa bond
Visa bond означает, что заявитель на определенные категории временных виз может быть обязан внести денежную сумму в качестве гарантии соблюдения условий пребывания в США.
Для путешественников это означает дополнительные финансовые расходы еще до поездки. При этом сам депозит не заменяет необходимость пройти стандартную процедуру получения визы: наличие денег для внесения залога автоматически не означает выдачу визы.
Именно поэтому для кыргызстанцев вопрос изменения этих требований имеет практическое значение - прежде всего для тех, кто едет в США по деловым, туристическим и другим временным визам, подпадающим под соответствующие правила.
Почему вопрос важен для Кыргызстана
Более доступные поездки означают возможности для деловых контактов, образования, участия в международных мероприятиях, развития туризма и прямых контактов между компаниями двух стран.
Особенно это может быть актуально на фоне обсуждения расширения экономического сотрудничества между Кыргызстаном и США и работы площадки B5+1.
Поэтому просьбу Жапарова можно рассматривать как часть более широкой задачи - сделать контакты между гражданами и бизнесом двух стран менее сложными.
"Речь шла о возможности поиска практических решений по упрощению визовых процедур для граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении администрации президента.
Что будет дальше
По данным администрации президента, Серджио Гор поддержал предложения кыргызской стороны и выразил готовность содействовать дальнейшему укреплению кыргызско-американских отношений.
Однако сама встреча не означает автоматической отмены или изменения визовых требований США. Для этого необходимы решения американской стороны в рамках действующих иммиграционных и визовых правил.
Таким образом, пока речь идет о дипломатическом обращении Кыргызстана к США с предложением пересмотреть условия, которые создают дополнительные барьеры для поездок кыргызстанцев.
В завершение встречи Садыр Жапаров передал приветствие президенту США Дональду Трампу и пожелал успехов американским спортсменам, участвующим во Всемирных играх кочевников.