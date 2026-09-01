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Жапаров попросил США упростить визовые требования для кыргызстанцев

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- Светлана Лаптева
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Президент Садыр Жапаров 31 августа на встрече со специальным посланником США Серджио Гором поднял вопрос об упрощении визовых процедур для граждан Кыргызстана. В частности, обсуждались требование о внесении визового депозита - visa bond - и возможность пересмотра соответствующих ограничений.

На встрече стороны обсудили развитие кыргызско-американских отношений, политический диалог, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Что обсуждали кроме виз

Отдельное внимание было уделено формату "Центральная Азия + США" (C5+1). Стороны рассмотрели перспективы проведения в 2027 году второго саммита глав государств этого формата.

Жапаров также поблагодарил американскую сторону за поздравления в связи с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

В экономической части переговоров стороны отметили роль платформы B5+1, которая ориентирована на расширение взаимодействия между деловыми кругами Кыргызстана и США.

Что такое visa bond

Visa bond означает, что заявитель на определенные категории временных виз может быть обязан внести денежную сумму в качестве гарантии соблюдения условий пребывания в США.

Для путешественников это означает дополнительные финансовые расходы еще до поездки. При этом сам депозит не заменяет необходимость пройти стандартную процедуру получения визы: наличие денег для внесения залога автоматически не означает выдачу визы.

Именно поэтому для кыргызстанцев вопрос изменения этих требований имеет практическое значение - прежде всего для тех, кто едет в США по деловым, туристическим и другим временным визам, подпадающим под соответствующие правила.

Почему вопрос важен для Кыргызстана

Более доступные поездки означают возможности для деловых контактов, образования, участия в международных мероприятиях, развития туризма и прямых контактов между компаниями двух стран.

Особенно это может быть актуально на фоне обсуждения расширения экономического сотрудничества между Кыргызстаном и США и работы площадки B5+1.

Поэтому просьбу Жапарова можно рассматривать как часть более широкой задачи - сделать контакты между гражданами и бизнесом двух стран менее сложными.

"Речь шла о возможности поиска практических решений по упрощению визовых процедур для граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении администрации президента.

Что будет дальше

По данным администрации президента, Серджио Гор поддержал предложения кыргызской стороны и выразил готовность содействовать дальнейшему укреплению кыргызско-американских отношений.

Однако сама встреча не означает автоматической отмены или изменения визовых требований США. Для этого необходимы решения американской стороны в рамках действующих иммиграционных и визовых правил.

Таким образом, пока речь идет о дипломатическом обращении Кыргызстана к США с предложением пересмотреть условия, которые создают дополнительные барьеры для поездок кыргызстанцев.

В завершение встречи Садыр Жапаров передал приветствие президенту США Дональду Трампу и пожелал успехов американским спортсменам, участвующим во Всемирных играх кочевников.


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URL: https://www.vb.kg/461237
Теги:
виза, США, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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