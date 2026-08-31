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В Караколе подняли Государственный флаг на 25-метровом флагштоке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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31 августа на Центральной площади города Каракол в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню независимости Кыргызской Республики, состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага.

Мероприятие прошло в рамках праздничной концертной программы. Под звуки Государственного гимна Кыргызской Республики почётный караул торжественно поднял Государственный флаг.

Размер полотнища составляет 6,4 × 3,8 метра. Новый флагшток, установленный на Центральной площади города, имеет высоту 25 метров.

В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, общественности, жители и гости города. Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями и другими мероприятиями, посвящёнными 35-летию независимости Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/461241
Теги:
День независимости, Каракол, флаг
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