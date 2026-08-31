В Бишкеке встречают участников Всемирных игр кочевников

В Бишкеке встречают участников VI Всемирных игр кочевников. Спортсмены из разных стран один за другим проходят на арену, где состоится церемония открытия Игр.

Уже на входе царит особая атмосфера. Спортсмены прибывают в самых разных нарядах – от национальных костюмов и традиционных головных уборов до спортивной формы с символикой своих стран. Яркие орнаменты, необычные детали одежды и национальные цвета превращают встречу участников в настоящее многообразие культур.

В VI Всемирных играх кочевников примут участие спортсмены из более чем 100 стран мира.