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В Бишкеке встречают участников Всемирных игр кочевников

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке встречают участников VI Всемирных игр кочевников. Спортсмены из разных стран один за другим проходят на арену, где состоится церемония открытия Игр.

Уже на входе царит особая атмосфера. Спортсмены прибывают в самых разных нарядах – от национальных костюмов и традиционных головных уборов до спортивной формы с символикой своих стран. Яркие орнаменты, необычные детали одежды и национальные цвета превращают встречу участников в настоящее многообразие культур.

В VI Всемирных играх кочевников примут участие спортсмены из более чем 100 стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/461242
Теги:
спорт, Бишкек, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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