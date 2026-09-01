Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес прибыл в Кыргызстан

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес прибыл в Кыргызстан в качестве почетного гостя VI Всемирных игр кочевников.

Легендарного кубинского спортсмена встретили поздно вечером 29 августа в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке. Лопес приехал по приглашению Всемирной федерации алыш для участия в мероприятиях, связанных с проведением Игр кочевников.

В аэропорту олимпийского чемпиона встретили президент Федерации алыш Адилет Баяман уулу и представители спортивного сообщества Кыргызстана.

Михаин Лопес вошел в историю как первый мужчина, завоевавший пять олимпийских золотых медалей в одной индивидуальной дисциплине. Он становился чемпионом Олимпийских игр в 2008, 2012, 2016, 2020 и 2024 годах. Также на счету кубинского борца пять титулов чемпиона мира.

Прибытие одного из самых титулованных борцов в истории спорта стало заметным событием для Кыргызстана и подчеркнуло международный интерес к VI Всемирным играм кочевников.

Игры кочевников объединяют спортсменов и представителей традиционных видов спорта из разных стран, способствуя сохранению культурного и спортивного наследия народов мира.

Присутствие Михаина Лопеса в Кыргызстане придает дополнительный международный статус предстоящим соревнованиям и открывает возможность для встречи легендарного спортсмена с участниками и поклонниками традиционной борьбы.