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Франческо Тотти стал советником баскетбольного клуба

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- Самуэль Деди Ирие
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Легенда "Ромы" и чемпион мира футболу 2006 года Франческо Тотти начал работу в баскетболе. 49-летний итальянец стал советником клуба "Максима Рома".

Тотти будет отвечать за взаимодействие с болельщиками и социальные проекты команды. По его словам, он решил принять новый вызов и помочь создать в Риме баскетбольный клуб, которым жители города смогут гордиться.

"Максима Рома" связана с итало-американским инвестором Полом Матьяшичем, который приобрел спортивные права "Брешии" и перевез проект в Рим. Команда планирует выступать в чемпионате Италии и Еврокубке.

Тотти всю игровую карьеру провел в "Роме". Он сыграл за клуб 785 матчей, забил 307 голов и сделал 205 результативных передач. Вместе с римлянами он выиграл чемпионат Италии, два Кубка и два Суперкубка страны.

За сборную Италии Тотти провел 58 матчей и забил девять голов. В 2006 году он стал чемпионом мира.


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URL: https://www.vb.kg/461291
Теги:
баскетбол, Италия, футбол
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