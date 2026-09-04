Франческо Тотти стал советником баскетбольного клуба

Легенда "Ромы" и чемпион мира футболу 2006 года Франческо Тотти начал работу в баскетболе. 49-летний итальянец стал советником клуба "Максима Рома".

Тотти будет отвечать за взаимодействие с болельщиками и социальные проекты команды. По его словам, он решил принять новый вызов и помочь создать в Риме баскетбольный клуб, которым жители города смогут гордиться.

"Максима Рома" связана с итало-американским инвестором Полом Матьяшичем, который приобрел спортивные права "Брешии" и перевез проект в Рим. Команда планирует выступать в чемпионате Италии и Еврокубке.

Тотти всю игровую карьеру провел в "Роме". Он сыграл за клуб 785 матчей, забил 307 голов и сделал 205 результативных передач. Вместе с римлянами он выиграл чемпионат Италии, два Кубка и два Суперкубка страны.

За сборную Италии Тотти провел 58 матчей и забил девять голов. В 2006 году он стал чемпионом мира.