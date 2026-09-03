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Табылды Акеров: Кыргызы дали миру эпос "Манас"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок Иссык-Кульского района проходит международная научно-практическая конференция "Кочевые цивилизации: наследие, парадигмы и перспективы". Мероприятие проводится в рамках VI Всемирных игр кочевников.

На полях конференции политолог, кандидат исторических наук Табылды Акеров рассказал журналистам, почему кочевая цивилизация представляет интерес для современной науки, как менялось отношение исследователей к истории кочевых народов и почему их наследие, по его мнению, требует более глубокого изучения.

Как отметил Акеров, на протяжении длительного времени ученые исследовали историю, быт и культуру кочевых народов, однако отношение к самому понятию "кочевая цивилизация" постепенно менялось.

"Раньше кочевая цивилизация вообще не рассматривалась именно как цивилизация. Кочевую культуру, конечно, изучали, говорили о ней, но четко утверждать, что действительно существовала кочевая цивилизация, долгое время не решались. Последние 10–15 лет ее начали активнее изучать именно с этой точки зрения", – рассказал он.

По словам историка, одна из особенностей кочевого образа жизни заключалась в постоянном движении и необходимости осваивать большие пространства. Вместе с людьми перемещались знания, традиции, элементы материальной культуры и различные практики, которые затем распространялись среди других народов.

При этом кочевое и оседлое население, подчеркнул Акеров, нельзя рассматривать как два полностью изолированных мира. На протяжении столетий они соседствовали, взаимодействовали и оказывали влияние друг на друга.

"Кочевники всегда жили рядом с населением оседлой культуры. Между ними постоянно происходил обмен, они находились в тесном взаимодействии, обменивались культурами. Кочевники передвигались на большие расстояния и вместе с собой переносили новое", – отметил политолог.

Акеров обратил внимание и на то, как менялись оценки роли кочевников в истории. По его словам, в прошлом достаточно распространенным было представление о них преимущественно как о завоевателях, которые разрушали города и стремились получить новые территории. Современные исследования позволяют рассматривать этот процесс значительно шире, учитывая не только войны и завоевания, но и культурный обмен, формирование государств, развитие традиций и передачу знаний.

Одним из важнейших вкладов кыргызского народа в мировое культурное наследие Акеров назвал эпос "Манас". По его мнению, через эпическое наследие можно изучать не только историческую память народа, но и представления кочевого общества о власти, справедливости, взаимоотношениях между людьми и качествах правителя.

"Кыргызы дали миру эпос "Манас". У нас Манаса называют Айколь Манас. В этом образе заложено представление о великодушном человеке, который способен прощать и не наказывает без причины. Через такие образы тоже можно увидеть мировоззрение кочевников", – сказал историк.

По его словам, изучение кочевой цивилизации невозможно ограничивать только военной или политической историей. Необходимо исследовать мировоззрение, традиции, верования и повседневную жизнь народов, которые на протяжении столетий населяли огромные пространства Евразии.

Отдельным направлением таких исследований Акеров считает изучение тенгрианства и его места в мировоззрении древних кочевых обществ.

"Особенность кочевой цивилизации связана и с тенгрианством, с верой в небо. Эти вопросы изучают в Монголии, Туве и других местах, проводятся научные конференции. Нужно, чтобы и наши ученые участвовали в таких исследованиях, больше изучали эту тему. Тогда мы сможем гораздо глубже понять мировоззрение кочевых народов", – считает он.

Историк также связал изучение прошлого с традиционными играми, которые сегодня вновь становятся предметом интереса на фоне проведения Всемирных игр кочевников.

В качестве примера Акеров привел "тепек" (лянга) традиционную игру, в которой небольшой предмет подбрасывают ногами. По его словам, само слово встречается в тюркской языковой среде, а похожие игры сохранились у разных народов.

Акеров также обратил внимание на имя известного военачальника Кыргызского каганата Алп Сол Тепека. Историк высказал предположение, что совпадение может быть связано с распространенностью подобной игры среди кочевников. При этом он подчеркнул, что речь идет о его исследовательской гипотезе.

"Я как историк думаю, что эта игра действительно могла быть очень популярна в то время, особенно среди воинов. Кочевники очень много времени проводили верхом. Когда они спускались с лошади, необходимо было разминать ноги. Возможно, подобная игра использовалась в том числе для разминки", – рассказал Акеров.

По его словам, интерес представляет и распространение самого названия среди разных тюркских народов.

"Это слово сохранилось в разных тюркских языках. Оно встречается в Туве, у ногайцев, татар. Это может говорить о том, что такая игра была широко распространена, а затем вместе с культурными контактами переходила от одного народа к другому", – отметил он.

Именно подобные детали, считает Акеров, позволяют по-новому взглянуть на историю кочевых обществ. Через язык, игры, эпос, верования и повседневные традиции можно проследить связи между народами, существовавшие задолго до появления современных государственных границ.

По мнению историка, кочевая цивилизация развивалась не изолированно. Она постоянно соприкасалась с оседлыми обществами, а результатом этого взаимодействия становился взаимный культурный обмен.

"Происходил своеобразный синтез кочевой и оседлой цивилизаций. Люди передавали друг другу знания, традиции, элементы культуры. Поэтому кочевую цивилизацию необходимо изучать глубже и рассматривать ее во взаимосвязи с другими культурами", – заключил Табылды Акеров.


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URL: https://www.vb.kg/461286
Теги:
Манас, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Иссык-Куль
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