Килиан Мбаппе оказался среди 26 предполагаемых целей преступной группировки

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции, оказался в списке из 26 человек, которые, предположительно, могли стать целями преступной группировки, действовавшей во Франции.

Как сообщает IBTimes со ссылкой на Le Parisien, список был обнаружен французскими следователями в ходе расследования дела 18-летнего подозреваемого, которого связывают с организацией серии преступлений, включая разбой и возможную подготовку похищений состоятельных людей.

Подозреваемый, известный под псевдонимом "Lester Z", был официально обвинён 21 августа в Нантере. По версии следствия, даже находясь под стражей, он продолжал руководить сообщниками при помощи смартфона и Snapchat.

Расследование началось после попытки ограбления дома часовщика в Нёйи-сюр-Сен 25 апреля 2026 года. Трое мужчин, представившихся курьерами, пытались попасть в дом, однако скрылись после того, как хозяин отказался открыть дверь.

Уже 4 мая двое вооружённых злоумышленников ограбили магазин того же предпринимателя в Париже. По данным следствия, добычей преступников стали часы стоимостью около 150 тысяч евро. После ограбления они скрылись на скутерах, однако один из подозреваемых вскоре был задержан после аварии.

Следователи по борьбе с организованной преступностью смогли связать задержанного с 18-летним Клеманом Л. благодаря криминалистическим доказательствам, включая отпечатки, обнаруженные на коробке после первой попытки ограбления.

Имя Мбаппе обнаружили в телефонах

После задержания полиция изучила два мобильных телефона, которые, как сообщается, были обнаружены в камере подозреваемого.

На устройствах следователи обнаружили список из 26 адресов и персональных данных. Правоохранители рассматривают их как возможные цели для нападений или похищений.

Среди указанных в материалах дела оказался и Килиан Мбаппе.

При этом французские СМИ подчёркивают, что обнаружение имени футболиста в списке само по себе не доказывает подготовку его похищения или нападения на него. Следствию ещё предстоит установить, для чего был составлен список и насколько серьёзными были намерения подозреваемых.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы Франции устанавливают возможную роль Клемана Л. и других лиц, которые могут быть связаны с предполагаемой преступной сетью.

Мбаппе при этом не является подозреваемым по делу и фигурирует в расследовании исключительно как одно из имён, обнаруженных среди предполагаемых целей группировки.