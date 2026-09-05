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Ассоль Молдокматова рассказала, как звезды мирового кино приехали на ВИК

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- Назгуль Абдыразакова
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Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Ассоль Молдокматова выступила инициатором приглашения известных представителей мирового кинематографа на VI Всемирные игры кочевников. Об этом она рассказала журналистам во время пресс-конференции.

По ее словам, идею поддержали партнеры проекта, благодаря чему в Кыргызстан приехали голливудская актриса Бай Лин, актер и многократный чемпион мира по кикбоксингу Дон "Дракон" Уилсон, польский кинопродюсер Збигнев Жмудский и режиссер Эрик Ялгашев. Позже к гостям присоединилась заслуженная артистка России и Казахстана Наталия Аринбасарова.

Молдокматова отметила, что зарубежные гости посетили площадки Всемирных игр кочевников и познакомились с культурой и традициями Кыргызстана.

Особое впечатление, по ее словам, на представителей киноиндустрии произвел этногородок в Кырчыне.

"Голливудские актеры сказали, что такую площадку, как Кырчын, в Голливуде строят за год, а здесь ее построили за два месяца. Конечно, они в культурном шоке", - рассказала она.

Ассоль Молдокматова считает, что интерес зарубежных гостей к Играм показывает международный потенциал проекта.

"Мы можем с гордостью говорить, что Всемирные игры кочевников - это настоящий мощный бренд для популяризации культуры, традиций и самобытности нашего народа", - подчеркнула она.

По словам Молдокматовой, приезд представителей разных стран имеет значение не только для культурного обмена, но и для укрепления связей между людьми.

Она также сообщила, что сотрудничество с представителями международной киноиндустрии продолжится. Впереди, по ее словам, планируется крупный проект, связанный с Голливудом, подробности которого будут раскрыты на этапе его реализации.


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URL: https://www.vb.kg/461341
Теги:
Ассоль Молдокматова, кино, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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