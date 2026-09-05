Ассоль Молдокматова рассказала, как звезды мирового кино приехали на ВИК

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Ассоль Молдокматова выступила инициатором приглашения известных представителей мирового кинематографа на VI Всемирные игры кочевников. Об этом она рассказала журналистам во время пресс-конференции.

По ее словам, идею поддержали партнеры проекта, благодаря чему в Кыргызстан приехали голливудская актриса Бай Лин, актер и многократный чемпион мира по кикбоксингу Дон "Дракон" Уилсон, польский кинопродюсер Збигнев Жмудский и режиссер Эрик Ялгашев. Позже к гостям присоединилась заслуженная артистка России и Казахстана Наталия Аринбасарова.

Молдокматова отметила, что зарубежные гости посетили площадки Всемирных игр кочевников и познакомились с культурой и традициями Кыргызстана.

Особое впечатление, по ее словам, на представителей киноиндустрии произвел этногородок в Кырчыне.

"Голливудские актеры сказали, что такую площадку, как Кырчын, в Голливуде строят за год, а здесь ее построили за два месяца. Конечно, они в культурном шоке", - рассказала она.

Ассоль Молдокматова считает, что интерес зарубежных гостей к Играм показывает международный потенциал проекта.

"Мы можем с гордостью говорить, что Всемирные игры кочевников - это настоящий мощный бренд для популяризации культуры, традиций и самобытности нашего народа", - подчеркнула она.

По словам Молдокматовой, приезд представителей разных стран имеет значение не только для культурного обмена, но и для укрепления связей между людьми.

Она также сообщила, что сотрудничество с представителями международной киноиндустрии продолжится. Впереди, по ее словам, планируется крупный проект, связанный с Голливудом, подробности которого будут раскрыты на этапе его реализации.