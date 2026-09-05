Наталия Аринбасарова: Садыр Жапаров- настоящий хозяин этой земли

Заслуженная артистка РСФСР и Казахстана Наталия Аринбасарова спустя почти десять лет вновь приехала в Кыргызстан. Актриса прибыла в страну в качестве гостя VI Всемирных игр кочевников. Своими впечатлениями она поделилась с журналистами во время пресс-конференции.

Аринбасарова призналась, что очень рада вновь оказаться в Кыргызстане, с которым связана часть ее творческой биографии.

"Я так счастлива, что приехала сюда, потому что не была на кыргызской земле почти десять лет. Я очень благодарна Ассоль. Благодаря ей я сейчас здесь и имею возможность увидеть, какие потрясающие изменения произошли в стране", - сказала актриса.

Она тепло отозвалась об Ассоль Молдокматовой, которая выступила инициатором приезда зарубежных гостей на Всемирные игры кочевников.

"Ассоль - удивительная женщина, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. У нее еще много разных титулов, а я считаю, что это человек мира", - сказала Аринбасарова.

Говоря о первых впечатлениях после приезда, Аринбасарова отметила изменения, которые увидела по дороге в Чолпон-Ату.

Особенно ей запомнился момент, когда над дорогой появилась радуга.

"Мы ехали из аэропорта в Чолпон-Ату. Какая дорога роскошная. Я почему-то в этот момент думала о Манасе, герое кыргызского эпоса. И вдруг над дорогой возникла огромная радуга. Мы все ее увидели, и я посчитала, что это очень хороший знак, что здесь сейчас происходит замечательное событие", - поделилась актриса.

По словам Аринбасаровой, еще до приезда она следила за происходящими в Кыргызстане событиями и смотрела новости о VI Всемирных играх кочевников.

"Я лично уже целую неделю смотрю новости, все, что происходит в Кыргызстане, потому что меня это очень волнует. Я была потрясена красотой открытия Всемирных игр кочевников", - сказала она.

Актриса также поделилась впечатлениями от того, как президент Садыр Жапаров принимал зарубежных гостей.

"Я увидела, как ваш президент Садыр Жапаров принимал гостей. Как он элегантен, как держится. Я смотрю и думаю: вот настоящий хозяин, в хорошем смысле этого слова, настоящий хозяин этой земли. И я думаю, что под его руководством Кыргызстан будет все дальше развиваться", - сказала Аринбасарова.

По ее словам, за годы ее отсутствия в стране многое изменилось, появились новые объекты и преобразилась инфраструктура.

При этом Аринбасарова призналась, что с особой теплотой вспоминает годы своей молодости и время, проведенное в Кыргызстане во время съемок.

"Я очень люблю наше время, когда была молодой, когда здесь проводила много времени на съемках. Но сейчас смотрю, и все совсем по-другому", - отметила она.

Одновременно актриса обратила внимание на интерес молодого поколения к национальной культуре, традициям и обычаям. По ее мнению, особенно важно не просто сохранить полученное от предшествующих поколений наследие, но и передать его дальше.

"Я вижу интерес молодых к национальным традициям, к обычаям. Это очень важно. Не просто получать от своих предшественников какие-то традиции и обычаи, а важно передать их другому поколению. В этом преемственность, в этом жизнеспособность традиции", - подчеркнула актриса.