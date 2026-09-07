Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

Карлос Алькарас вышел в четвертый круг US Open после четырехмесячной паузы

133  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас уверенно продолжаeт защиту титула в Нью-Йорке. В матче третьего круга 22-летний испанский теннисист в трех сетах обыграл представителя Китая У Ибина со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

Испанец полностью контролировал ход встречи, навязав сопернику высокий темп и безошибочно отработав на приеме. Для Алькараса эта победа стала третьей подряд на турнире.

Форвард мирового тенниса пропустил около четырех с половиной месяцев из-за травмы запястья, из-за чего его физическая готовность к длительным пятисетовым поединкам "Большого шлема" вызывала вопросы у экспертов. Однако первые матчи показали, что спортсмен стремительно возвращает оптимальные кондиции.

"Честно говоря, я играю лучше, чем думал. Физически ожидал, что после первой же встречи буду совершенно без сил, но восстановление идет очень хорошо", - прокомментировал свою форму Алькарас после матча.

В 1/8 финала открытого чемпионата США Карлос Алькарас встретится с победителем параллельной пары сетки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461349
Теги:
США, теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  