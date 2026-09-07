Карлос Алькарас вышел в четвертый круг US Open после четырехмесячной паузы

Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас уверенно продолжаeт защиту титула в Нью-Йорке. В матче третьего круга 22-летний испанский теннисист в трех сетах обыграл представителя Китая У Ибина со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

Испанец полностью контролировал ход встречи, навязав сопернику высокий темп и безошибочно отработав на приеме. Для Алькараса эта победа стала третьей подряд на турнире.

Форвард мирового тенниса пропустил около четырех с половиной месяцев из-за травмы запястья, из-за чего его физическая готовность к длительным пятисетовым поединкам "Большого шлема" вызывала вопросы у экспертов. Однако первые матчи показали, что спортсмен стремительно возвращает оптимальные кондиции.

"Честно говоря, я играю лучше, чем думал. Физически ожидал, что после первой же встречи буду совершенно без сил, но восстановление идет очень хорошо", - прокомментировал свою форму Алькарас после матча.

В 1/8 финала открытого чемпионата США Карлос Алькарас встретится с победителем параллельной пары сетки.