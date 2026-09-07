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В Непале спасли двух человек спустя 10 дней после наводнения

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Через десять дней после разрушительных наводнений в Непале спасатели извлекли живыми женщину и мужчину в ходе двух отдельных операций, сообщает euronews.com. В то же время катастрофа унесла жизни не менее 1300 человек, а более 5000 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Женщину обнаружили в погребенном под толстым слоем грязи доме в районе Нувакот и вертолетом доставили в Катманду. Мужчину - гражданина КНР - вызволили из 225-метрового тоннеля ГЭС "Тришули" благодаря совместным усилиям армии Непала и южнокорейских специалистов. Он стал третьим спасенным на этом объекте за последние дни.

Основные поисковые работы сосредоточены на 12 гидроэнергетических объектах страны: около 900 рабочих числятся пропавшими без вести, еще 500 могут оставаться заблокированными в подземных тоннелях.

Стихия затронула районы Расува, Нувакот, Дхадинг, Горкха и Танахун. По данным местной службы по ЧС, причиной внезапного катаклизма на границе с Тибетом стал обвал ледника. К международной спасательной операции уже присоединились отряды из Китая, Индии, Южной Кореи и США.


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URL: https://www.vb.kg/461355
Теги:
Непал, Наводнение
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