Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

Ученые в КНР создали авиатопливо из кулинарного масла

69  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследователи из провинции Хэнань создали метод переработки используемого в общепите растительного масла в устойчивое авиационное топливо (SAF). Как сообщает Reuters, предложенная китайскими специалистами технология позволяет очищать пищевые отходы из ресторанов и превращать их в экологически чистое горючее.

Сбор отработанного масла организован в герметичные емкости, после чего сырье направляется на станции переработки для гидроочистки. Внедрение разработки ученых позволит авиационной отрасли сократить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 80%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461356
Теги:
ГСМ, Китай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  