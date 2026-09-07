Ученые в КНР создали авиатопливо из кулинарного масла

Исследователи из провинции Хэнань создали метод переработки используемого в общепите растительного масла в устойчивое авиационное топливо (SAF). Как сообщает Reuters, предложенная китайскими специалистами технология позволяет очищать пищевые отходы из ресторанов и превращать их в экологически чистое горючее.

Сбор отработанного масла организован в герметичные емкости, после чего сырье направляется на станции переработки для гидроочистки. Внедрение разработки ученых позволит авиационной отрасли сократить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 80%.