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Кыргызстан и Зимбабве впервые провели политические консультации

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке впервые в истории двусторонних отношений состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Зимбабве. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Кайрат Турсункулов, делегацию Зимбабве - постоянный секретарь Министерства иностранных дел и международной торговли Альберт Р. Чимбинди.

Стороны обсудили развитие кыргызско-зимбабвийских отношений, укрепление политического диалога и расширение сотрудничества между двумя странами.

Отдельное внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию, а также обмену опытом в сферах геологии, туризма и цифровизации. Кроме того, стороны рассмотрели возможности развития контактов между государственными учреждениями двух стран.

Еще одной темой стало взаимодействие в Совете Безопасности ООН. Кыргызстан и Зимбабве избраны непостоянными членами Совбеза ООН на 2027–2028 годы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить политический диалог, проводить консультации на регулярной основе и реализовывать достигнутые договоренности.


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URL: https://www.vb.kg/461360
Теги:
МИД, сотрудничество, Кыргызстан, Африка
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