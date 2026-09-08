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ОДКБ проведет серию учений в Центральной Азии и Восточной Европе

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- Светлана Лаптева
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В 2026 году в рамках ОДКБ пройдут несколько совместных учений, в которых будут задействованы более 5 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков на брифинге для СМИ.

По его словам, основное внимание в текущем году уделяется Восточно-Европейскому и Центральноазиатскому регионам коллективной безопасности.

Одним из основных мероприятий станет командно-штабное учение "Взаимодействие-2026" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Оно пройдет в конце сентября на полигоне Центрального военного округа России.

Перед ним состоятся специальные учения сил разведки "Поиск-2026" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2026".

В Центральной Азии во второй декаде сентября на казахстанском полигоне "Коктал" пройдет совместное учение "Рубеж-2026" с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона.

Особое внимание на этих маневрах будет уделено действиям в условиях горно-пустынной местности, а также взаимодействию с подразделениями пограничных войск и национальной гвардии Казахстана.

В октябре на территории Беларуси состоится командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026". В нем дополнительно будут задействованы подразделения авиации, инженерных войск, беспилотных авиационных комплексов, медицинские и спасательные подразделения.

Параллельно пройдет специальное учение "Барьер-2026", посвященное защите от радиационных, химических и биологических угроз и медицинскому обеспечению.

Впервые в рамках учений планируется организовать удаленные телемедицинские консультации с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова. Специалисты смогут получать консультативную и учебно-методическую помощь непосредственно во время работы в полевых условиях.

В учениях будут использовать беспилотники и роботизированные системы

В ходе маневров планируются демонстрации современных и перспективных образцов вооружения и военной техники, включая беспилотные и роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Также будут проведены исследования по вопросам применения Коллективных сил и их взаимодействия с пограничными подразделениями.

Всего в совместных учениях ОДКБ в 2026 году планируется задействовать более 5 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Переброска национальных контингентов будет осуществляться военно-транспортной авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом.

По словам Андрея Сердюкова, все мероприятия являются плановыми и не направлены против третьих стран. Их заявленная цель - повышение слаженности органов управления и войск и поддержание готовности коллективных сил к выполнению задач по обеспечению безопасности государств - членов ОДКБ.

В брифинге в режиме видеоконференции приняли участие представители оборонных ведомств и СМИ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/461361
Теги:
ОДКБ, Россия, учения
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