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ООН объявила 22 апреля Международным днем озеленения планеты

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- Светлана Лаптева
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию и провозгласила 22 апреля Международным днем озеленения планеты. Инициатива была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Идею учреждения нового международного дня Токаев предложил в сентябре прошлого года во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Соавторами резолюции выступили 32 государства, представляющие различные регионы мира.

Новый международный день призван привлечь внимание к восстановлению экосистем, расширению зеленых зон и развитию более экологичных городов. По замыслу инициаторов, 22 апреля должно стать не только поводом говорить об экологических проблемах, но и стимулом для практических действий.

Токаев подчеркнул важность формирования ответственного отношения к окружающей среде и сохранения природных ресурсов.

Инициатива связана с национальной экологической акцией Казахстана "Таза Қазақстан", которая направлена на повышение экологической культуры населения, благоустройство и озеленение территорий.

Таким образом, 22 апреля теперь станет международной датой, объединяющей усилия стран в вопросах восстановления природы, увеличения зеленых территорий и формирования экологически ответственного общества.


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URL: https://www.vb.kg/461362
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ООН
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