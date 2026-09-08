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Жанибек Алимханулы возглавил рейтинг WBO

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- Самуэль Деди Ирие
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Казахстанский чемпион Жанибек Алимханулы поднялся на первое место в обновлённом рейтинге Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе.

Ранее Алимханулы занимал вторую позицию, однако теперь возглавил список главных претендентов на титул WBO.

В прошлом месяце организация назначила казахстанского боксёра обязательным претендентом на чемпионский пояс, которым владеет британец Хамза Шираз.

Из рейтинга WBO был исключён мексиканец Сауль "Канело" Альварес в связи с его планами провести титульный поединок за пояс другой организации - WBC.

В обновлённом рейтинге второе место занимает американец Диего Пачеко, третьим идёт датчанин Якоб Банк.

Другой представитель Казахстана, Роман Фресс, сохранил первую строчку рейтинга WBO в первом тяжёлом весе.


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URL: https://www.vb.kg/461364
Теги:
бокс, Казахстан, рейтинг
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