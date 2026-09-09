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Дастан Сатпаев пропустит несколько недель из-за травмы

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий сборной Казахстана по футболу и английского "Бернли" Дастан Сатпаев выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра.

Главный тренер "Бернли" Ники Хайен подтвердил сроки восстановления после матча Чемпионшипа против "Бристоль Сити", в котором его команда уступила со счётом 1:2.

Сатпаев получил повреждение в предыдущем туре против "Мидлсбро" (1:1). Казахстанский форвард вышел в стартовом составе, провёл сильный матч и был признан лучшим игроком встречи, однако на 81-й минуте был вынужден покинуть поле, держась за заднюю поверхность бедра.

"К сожалению, он выбыл на несколько недель. Мы должны найти правильный баланс между необходимой нагрузкой и сохранением здоровья игроков", - отметил Хайен.

Ранее сообщалось о возможном повреждении подколенного сухожилия у 17-летнего футболиста. Теперь Сатпаеву предстоит пройти курс восстановления, после чего медицинский штаб "Бернли" оценит его готовность к возвращению на поле.


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URL: https://www.vb.kg/461365
Теги:
Казахстан, футбол
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