На Ала-Арчинском водохранилище выявили нарушителей правил рыболовства

За нарушение правил рыболовства на Ала-Арчинском водохранилище составили пять протоколов. Об этом сообщает Служба экологического и технического надзора при Минприроды.

Нарушения выявили во время рейда, проведенного региональным управлением по Бишкеку и Аламудунскому району.

Сотрудники ведомства проверили соблюдение правил рыболовства и требований по охране водных биоресурсов. В отношении нарушителей составили пять протоколов в установленном законодательством порядке.

Кроме того, с гражданами провели разъяснительную работу по соблюдению экологического законодательства и правил рыболовства.

Служба экологического и технического надзора призвала граждан бережно относиться к природным ресурсам и соблюдать установленные правила рыбной ловли.