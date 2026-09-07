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На Ала-Арчинском водохранилище выявили нарушителей правил рыболовства

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За нарушение правил рыболовства на Ала-Арчинском водохранилище составили пять протоколов. Об этом сообщает Служба экологического и технического надзора при Минприроды.

Нарушения выявили во время рейда, проведенного региональным управлением по Бишкеку и Аламудунскому району.

Сотрудники ведомства проверили соблюдение правил рыболовства и требований по охране водных биоресурсов. В отношении нарушителей составили пять протоколов в установленном законодательством порядке.

Кроме того, с гражданами провели разъяснительную работу по соблюдению экологического законодательства и правил рыболовства.

Служба экологического и технического надзора призвала граждан бережно относиться к природным ресурсам и соблюдать установленные правила рыбной ловли.


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URL: https://www.vb.kg/461366
Теги:
Минприродресурсов, рыбное хозяйство, экология, Кыргызстан
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