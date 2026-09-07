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Более 450 тыс. кыргызстанцев получат доступ к чистой воде

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Более 450 тыс. жителей 130 сел Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей получат доступ к безопасной питьевой воде и современным услугам водоотведения. Об этом сообщает Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Минсельхозе.

Работы пройдут в рамках первой фазы программы "Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии", реализация которой началась в Кыргызстане.

В районах, где планируется строительство новых систем водоснабжения, сотрудники группы реализации проектов совместно с органами местного самоуправления и муниципальными предприятиями ведут подготовку к строительно-монтажным работам.

Кроме того, в восьми районах Кыргызстана создаются специализированные муниципальные предприятия, которые станут районными поставщиками услуг питьевого водоснабжения и водоотведения.

В селах также проходят встречи с участием представителей местных властей, депутатов айыльных кенешей, муниципальных предприятий и социальных учреждений. Жителям рассказывают о сроках реализации проекта, строительстве систем водоснабжения и подключении домохозяйств.

Специалисты также обследуют существующие системы водоснабжения, оценивают состояние объектов и обсуждают проблемы их дальнейшей эксплуатации.


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URL: https://www.vb.kg/461368
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан, Минсельхоз
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