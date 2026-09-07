Татарстан принял эстафету Всемирных игр кочевников

Эстафету Всемирных игр кочевников передали Татарстану. Следующие, VII Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Торжественная церемония закрытия VI Всемирных игр кочевников состоялась 6 сентября в Чолпон-Ате. В мероприятии приняла участие заместитель мэра Бишкека Рахат Мусаева.

VI Всемирные игры кочевников проходили с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке и Иссык-Кульской области. В течение недели состоялись спортивные соревнования и культурные мероприятия, посвященные традициям и наследию кочевых народов.

Церемония открытия Игр прошла 31 августа на стадионе "Бишкек Арена".

По итогам Игр эстафету проведения международного события передали Республике Татарстан Российской Федерации.