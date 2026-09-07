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Татарстан принял эстафету Всемирных игр кочевников

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Эстафету Всемирных игр кочевников передали Татарстану. Следующие, VII Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Торжественная церемония закрытия VI Всемирных игр кочевников состоялась 6 сентября в Чолпон-Ате. В мероприятии приняла участие заместитель мэра Бишкека Рахат Мусаева.

VI Всемирные игры кочевников проходили с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке и Иссык-Кульской области. В течение недели состоялись спортивные соревнования и культурные мероприятия, посвященные традициям и наследию кочевых народов.

Церемония открытия Игр прошла 31 августа на стадионе "Бишкек Арена".

По итогам Игр эстафету проведения международного события передали Республике Татарстан Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/461371
Теги:
Иссык-Кульская область, Россия, Бишкек, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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