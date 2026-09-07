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Более 10 бишкекчан заявили о мошенничестве с ремонтом квартир

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В Бишкеке задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве под предлогом ремонта квартир. В милицию с заявлениями об аналогичных случаях обратились более 10 человек, сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По данным ведомства, 14 августа одна из пострадавших обратилась в милицию. Она сообщила, что заключила договор на ремонт квартиры "под ключ" на сумму 736 тыс. сомов.

Бишкекчанка передала 700 долларов наличными и перевела 159 тыс. 585 сомов на банковский счет. Общую сумму причиненного ей ущерба милиция оценила в 220 тыс. 800 сомов. Обещанные ремонтные работы выполнены не были.

Позже в органы внутренних дел обратились еще более 10 граждан, заявивших об аналогичных действиях. Общая сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый С.Н., 1997 года рождения. Его водворили в ИВС.

Следствие продолжается. В милиции просят граждан, которые также могли пострадать от действий подозреваемого, обратиться в органы внутренних дел


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URL: https://www.vb.kg/461373
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, пострадавшие
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