В Чолпон-Ате после реконструкции открыли кинотеатр "Чолпон"

В Чолпон-Ате после реконструкции открылся кинотеатр "Чолпон", построенный в 1982 году. На его восстановление направили средства в рамках программы Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) по обновлению культурной инфраструктуры регионов.

Как сообщили в РКФР, "Чолпон" стал четвертым из шести кинотеатров, реконструкция которых предусмотрена соглашением с компанией "Атлант Синема". Ранее обновленные кинотеатры открылись в Баткене, Токмоке и Кербене.

К 2022 году здание кинотеатра находилось в аварийном состоянии. Система отопления была разрушена, а крыша протекала. Капитальный ремонт с момента строительства здесь не проводился.

РКФР выделил 1,5 млн долларов на реновацию сети региональных кинотеатров. В результате реконструкции "Чолпона" количество посадочных мест увеличили с 200 до 310. В здании оборудовали пять кинозалов, установили 4K-оборудование и новую систему отопления. Теперь кинотеатр сможет работать круглый год.

"Это уже четвертый подобный объект в регионах. Кинотеатры в Баткене, Токмоке и Кербене уже принимают посетителей. РКФР инвестировал в реконструкцию сети из шести кинотеатров, чтобы качественная культурная жизнь возвращалась в каждый район нашей страны", - отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

В Фонде отметили, что реконструкция кинотеатров является частью программы поддержки отечественного кинематографа и развития региональной инфраструктуры кинопроката.