Более 15 тыс. сотрудников МВД обеспечивали безопасность во время ШОС и ВИК

Более 15 тыс. сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок и безопасность во время 26-го саммита ШОС и VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 29 августа по 6 сентября органы внутренних дел несли службу в усиленном режиме. Сотрудники работали на местах проведения официальных, спортивных и культурных мероприятий, маршрутах следования делегаций, объектах размещения и территориях массового пребывания граждан.

По данным МВД, за время проведения саммита ШОС и Всемирных игр кочевников не зарегистрировано преступлений и правонарушений, связанных с этими мероприятиями, а также в отношении их участников, гостей и иностранных туристов.

Особое внимание уделялось церемонии открытия Игр 31 августа на стадионе "Бишкек Арена", которую посетили около 30 тыс. зрителей. Усиленные меры безопасности также действовали в ущелье Кырчын и на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту, где проходили наиболее массовые мероприятия.

Помимо охраны общественного порядка, сотрудники милиции помогали гостям ориентироваться на площадках, консультировали иностранных граждан и при необходимости оказывали транспортную помощь. К работе была привлечена Туристическая милиция, в том числе сотрудники, владеющие иностранными языками.

Для контроля за обстановкой использовались системы видеонаблюдения, позволявшие отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Медицинское управление МВД также работало в усиленном режиме.

Организацию службы на местах контролировали министр внутренних дел Улан Ниязбеков и его заместители.