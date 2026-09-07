В Кыргызстане сменился руководитель Министерства труда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Каната Сагынбаева
от должности министра труда,социального обеспечения и миграции. Соответствующий указ подписал глава государства.
Другим указом исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции назначен Алмаз Имангазиев.
Его кандидатура будет внесена в Жогорку Кенеш для согласования и последующего назначения на должность министра.
До назначения Алмаз Имангазиев занимал должность заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.