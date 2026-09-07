Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

В Кыргызстане сменился руководитель Министерства труда

415  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Каната Сагынбаева

от должности министра труда,социального обеспечения и миграции. Соответствующий указ подписал глава государства.

Другим указом исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции назначен Алмаз Имангазиев.

Его кандидатура будет внесена в Жогорку Кенеш для согласования и последующего назначения на должность министра.

До назначения Алмаз Имангазиев занимал должность заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461378
Теги:
Минтруда, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  