В Кыргызстане сменился руководитель Министерства труда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Каната Сагынбаева

от должности министра труда,социального обеспечения и миграции. Соответствующий указ подписал глава государства.

Другим указом исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции назначен Алмаз Имангазиев.

Его кандидатура будет внесена в Жогорку Кенеш для согласования и последующего назначения на должность министра.

До назначения Алмаз Имангазиев занимал должность заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.