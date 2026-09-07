На Иссык-Куле из воды извлекли 100-метровую рыболовную сеть

В акватории Иссык-Куля обнаружили старую синтетическую рыболовную сеть длиной около 100 метров и 20–25 килограммов мусора. Об этом сообщает Служба экологического и технического надзора при Минприроды.

Рейд провели инспекторы Иссык-Кульского регионального управления службы на территории городка Пристань-Пржевальск. Мероприятие было направлено на противодействие незаконному лову рыбы.

В ходе рейда из воды извлекли старую синтетическую рыболовную сеть китайского производства длиной около 100 метров, а также различный мусор общим весом примерно 20–25 килограммов.

В службе отметили, что подобные мероприятия проводятся для сохранения экологического состояния Иссык-Куля, охраны водных биоресурсов и предотвращения незаконного лова рыбы.