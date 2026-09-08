Технологии крупным планом: от лабораторий Академпарка до робособаки

Четыре дня, несколько медицинских и научных площадок, десятки разработок – от лабораторной диагностики до робототехники и цифровых решений для сельского хозяйства. Во время пресс-тура по Новосибирской области журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана знакомились с технологиями, которые уже используются на практике или только готовятся выйти за пределы лабораторий.

Одной из точек маршрута стал Академпарк в Новосибирском Академгородке. Позже журналисты продолжили знакомство с технологическими разработками уже на XIII Международном форуме технологического развития "Технопром-2026".

И если в Академпарке участникам показали, как разработки создаются внутри лабораторий и небольших производственных участков, то на "Технопроме" их можно было увидеть уже в более широком масштабе – рядом с десятками других проектов, которые представили компании и научные организации региона.

Академпарк: технологии изнутри

Академпарк объединяет компании, работающие в разных технологических направлениях. Здесь разработки проходят путь от идеи и первых образцов до собственного производства.

О работе технопарка журналистам рассказал его генеральный директор Дмитрий Верховод.

Но особенно наглядно этот путь был виден внутри лабораторий одного из резидентов – ООО "МБС-Технология".

Директор компании Ольга Науменко провела участников пресс-тура по производственным помещениям и показала, как организована работа с материалами для лабораторной диагностики.

Здесь нет привычного представления о большом заводском цехе. Производство распределено между отдельными помещениями: в одном готовят растворы, в другом работают с компонентами диагностических наборов, далее идет их сборка, а затем контроль уже готовой продукции.

Одно из ключевых направлений компании – производство контрольных материалов для лабораторий.

Как лаборатории проверяют сами себя

Когда пациент сдает кровь и получает результат анализа, он обычно не задумывается, каким образом сама лаборатория убеждается в точности своего исследования.

Для этого используются контрольные материалы с заранее установленными характеристиками. Они позволяют проверить работу тест-систем, оборудования и самого процесса исследования.

По словам Ольги Науменко, этим направлением компания занимается еще с 1990-х годов.

Тогда в России начали развиваться ИФА-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов и других инфекций, и возникла необходимость объективно оценивать их чувствительность и специфичность.

"ГИСК имени Тарасевича обратился в компанию с задачей разработать контрольные материалы, стандарты, по которым можно было бы валидировать чувствительность и специфичность всех систем", – рассказала Ольга Науменко.

Со временем это направление стало частью постоянной работы компании.

Сегодня такие материалы используются для разных видов лабораторных исследований, в том числе связанных с ВИЧ, гепатитами и иммуногематологией.

Последнее направление особенно важно при определении групп крови и исследованиях, связанных с переливанием.

"Это материалы для типирования групп крови при переливании. Тонкая, важная технология", – отметила Науменко.

Не искусственный заменитель

Одна из наиболее необычных частей лаборатории – коллекция биологических образцов. В зависимости от того, какой показатель необходимо контролировать, специалисты работают с плазмой или сывороткой.

"Это никакие не искусственные добавки. Это именно сыворотка от носителя или плазма – в зависимости от аналита", – объяснила Ольга Науменко.

При этом материалы обезличены, проходят необходимую обработку и используются в инфекционно безопасном виде.

Часть образцов подвергается лиофильной сушке. Материал сначала замораживают, а затем удаляют из него влагу, что позволяет сохранить его характеристики при дальнейшем хранении и использовании.

Однако получить образец недостаточно. Необходимо точно установить его свойства.

По словам Науменко, контрольные материалы проверяются на разных тест-системах, представленных на российском рынке, в том числе зарубежного производства.

"Мы получаем аттестованные значения для наших контрольных материалов, чтобы точно понимать, что этот образец имеет то значение, которое он имеет", – рассказала она.

Таким образом, лаборатория заранее знает ожидаемый показатель и может сравнить его со своим результатом.

От лабораторных разработок к большой выставке

Через день знакомство с новосибирскими технологиями продолжилось уже в другом формате.

26 августа журналисты посетили XIII Международный форум технологического развития "Технопром-2026".

Если в Академпарке участники заходили непосредственно в лаборатории и производственные помещения, то здесь разработки были собраны на одной большой площадке – от робототехники и медицинских технологий до решений для промышленности и сельского хозяйства.

Именно здесь среди экспонатов журналисты увидели робособаку по имени Шарик.

Рядом находился гуманоидный робот, который появился у разработчиков совсем недавно и собственного имени пока не получил.

Он двигает руками, реагирует на команды и сразу привлекает внимание посетителей. Однако за внешней эффектностью этих машин стоит вполне практическая задача – понять, какие функции можно передать роботам и где они способны заменить человека.

О возможностях роботизированных платформ рассказал партнер Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), молодой ученый Новосибирского Академгородка Илья Ривво.

Такие машины могут использоваться для осмотра территорий, сбора информации и выполнения задач в местах, куда отправлять человека сложно или небезопасно.

При этом гуманоидный робот пока находится на этапе освоения – разработчики продолжают изучать его возможности и варианты применения.

Капсула, которая следит за коровой изнутри

Еще одна разработка на форуме предназначена уже для сельского хозяйства.

О системе рассказал представитель Московского института электронной техники Кирилл Прохныч.

Небольшой болюс помещается в одну из камер желудка коровы. Внутри находятся датчик температуры, pH-метр и акселерометр.

Они позволяют получать информацию о температуре, двигательной активности животного и процессах, связанных с его питанием.

Для хозяйства это возможность постоянно следить за состоянием поголовья и раньше замечать изменения, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем животного.

При этом сама капсула – только часть комплекса. В систему входят оборудование для получения данных и программное обеспечение для их обработки.

По словам Кирилла Прохныча, разработка уже используется и тестируется в хозяйствах, а система вышла на этап серийного производства.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".