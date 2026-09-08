Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

Технологии крупным планом: от лабораторий Академпарка до робособаки

295  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Четыре дня, несколько медицинских и научных площадок, десятки разработок – от лабораторной диагностики до робототехники и цифровых решений для сельского хозяйства. Во время пресс-тура по Новосибирской области журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана знакомились с технологиями, которые уже используются на практике или только готовятся выйти за пределы лабораторий.

Одной из точек маршрута стал Академпарк в Новосибирском Академгородке. Позже журналисты продолжили знакомство с технологическими разработками уже на XIII Международном форуме технологического развития "Технопром-2026".

И если в Академпарке участникам показали, как разработки создаются внутри лабораторий и небольших производственных участков, то на "Технопроме" их можно было увидеть уже в более широком масштабе – рядом с десятками других проектов, которые представили компании и научные организации региона.

Академпарк: технологии изнутри

Академпарк объединяет компании, работающие в разных технологических направлениях. Здесь разработки проходят путь от идеи и первых образцов до собственного производства.

О работе технопарка журналистам рассказал его генеральный директор Дмитрий Верховод.

Но особенно наглядно этот путь был виден внутри лабораторий одного из резидентов – ООО "МБС-Технология".

Директор компании Ольга Науменко провела участников пресс-тура по производственным помещениям и показала, как организована работа с материалами для лабораторной диагностики.

Здесь нет привычного представления о большом заводском цехе. Производство распределено между отдельными помещениями: в одном готовят растворы, в другом работают с компонентами диагностических наборов, далее идет их сборка, а затем контроль уже готовой продукции.

Одно из ключевых направлений компании – производство контрольных материалов для лабораторий.

Как лаборатории проверяют сами себя

Когда пациент сдает кровь и получает результат анализа, он обычно не задумывается, каким образом сама лаборатория убеждается в точности своего исследования.

Для этого используются контрольные материалы с заранее установленными характеристиками. Они позволяют проверить работу тест-систем, оборудования и самого процесса исследования.

По словам Ольги Науменко, этим направлением компания занимается еще с 1990-х годов.

Тогда в России начали развиваться ИФА-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов и других инфекций, и возникла необходимость объективно оценивать их чувствительность и специфичность.

"ГИСК имени Тарасевича обратился в компанию с задачей разработать контрольные материалы, стандарты, по которым можно было бы валидировать чувствительность и специфичность всех систем", – рассказала Ольга Науменко.

Со временем это направление стало частью постоянной работы компании.

Сегодня такие материалы используются для разных видов лабораторных исследований, в том числе связанных с ВИЧ, гепатитами и иммуногематологией.

Последнее направление особенно важно при определении групп крови и исследованиях, связанных с переливанием.

"Это материалы для типирования групп крови при переливании. Тонкая, важная технология", – отметила Науменко.

Не искусственный заменитель

Одна из наиболее необычных частей лаборатории – коллекция биологических образцов. В зависимости от того, какой показатель необходимо контролировать, специалисты работают с плазмой или сывороткой.

"Это никакие не искусственные добавки. Это именно сыворотка от носителя или плазма – в зависимости от аналита", – объяснила Ольга Науменко.

При этом материалы обезличены, проходят необходимую обработку и используются в инфекционно безопасном виде.

Часть образцов подвергается лиофильной сушке. Материал сначала замораживают, а затем удаляют из него влагу, что позволяет сохранить его характеристики при дальнейшем хранении и использовании.

Однако получить образец недостаточно. Необходимо точно установить его свойства.

По словам Науменко, контрольные материалы проверяются на разных тест-системах, представленных на российском рынке, в том числе зарубежного производства.

"Мы получаем аттестованные значения для наших контрольных материалов, чтобы точно понимать, что этот образец имеет то значение, которое он имеет", – рассказала она.

Таким образом, лаборатория заранее знает ожидаемый показатель и может сравнить его со своим результатом.

От лабораторных разработок к большой выставке

Через день знакомство с новосибирскими технологиями продолжилось уже в другом формате.

26 августа журналисты посетили XIII Международный форум технологического развития "Технопром-2026".

Если в Академпарке участники заходили непосредственно в лаборатории и производственные помещения, то здесь разработки были собраны на одной большой площадке – от робототехники и медицинских технологий до решений для промышленности и сельского хозяйства.

Именно здесь среди экспонатов журналисты увидели робособаку по имени Шарик.

Рядом находился гуманоидный робот, который появился у разработчиков совсем недавно и собственного имени пока не получил.

Он двигает руками, реагирует на команды и сразу привлекает внимание посетителей. Однако за внешней эффектностью этих машин стоит вполне практическая задача – понять, какие функции можно передать роботам и где они способны заменить человека.

О возможностях роботизированных платформ рассказал партнер Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), молодой ученый Новосибирского Академгородка Илья Ривво.

Такие машины могут использоваться для осмотра территорий, сбора информации и выполнения задач в местах, куда отправлять человека сложно или небезопасно.

При этом гуманоидный робот пока находится на этапе освоения – разработчики продолжают изучать его возможности и варианты применения.

Капсула, которая следит за коровой изнутри

Еще одна разработка на форуме предназначена уже для сельского хозяйства.

О системе рассказал представитель Московского института электронной техники Кирилл Прохныч.

Небольшой болюс помещается в одну из камер желудка коровы. Внутри находятся датчик температуры, pH-метр и акселерометр.

Они позволяют получать информацию о температуре, двигательной активности животного и процессах, связанных с его питанием.

Для хозяйства это возможность постоянно следить за состоянием поголовья и раньше замечать изменения, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем животного.

При этом сама капсула – только часть комплекса. В систему входят оборудование для получения данных и программное обеспечение для их обработки.

По словам Кирилла Прохныча, разработка уже используется и тестируется в хозяйствах, а система вышла на этап серийного производства.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461381
Теги:
Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, медицина, журналисты, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  