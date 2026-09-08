Технологии крупным планом: от лабораторий Академпарка до робособаки

Четыре дня, несколько медицинских и научных площадок, десятки разработок – от лабораторной диагностики до робототехники и цифровых решений для сельского хозяйства. Во время пресс-тура по Новосибирской области журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана знакомились с технологиями, которые уже используются на практике или только готовятся выйти за пределы лабораторий.
Одной из точек маршрута стал Академпарк в Новосибирском Академгородке. Позже журналисты продолжили знакомство с технологическими разработками уже на XIII Международном форуме технологического развития "Технопром-2026".
И если в Академпарке участникам показали, как разработки создаются внутри лабораторий и небольших производственных участков, то на "Технопроме" их можно было увидеть уже в более широком масштабе – рядом с десятками других проектов, которые представили компании и научные организации региона.
Академпарк: технологии изнутри
Академпарк объединяет компании, работающие в разных технологических направлениях. Здесь разработки проходят путь от идеи и первых образцов до собственного производства.
О работе технопарка журналистам рассказал его генеральный директор Дмитрий Верховод.
Но особенно наглядно этот путь был виден внутри лабораторий одного из резидентов – ООО "МБС-Технология".
Директор компании Ольга Науменко провела участников пресс-тура по производственным помещениям и показала, как организована работа с материалами для лабораторной диагностики.
Здесь нет привычного представления о большом заводском цехе. Производство распределено между отдельными помещениями: в одном готовят растворы, в другом работают с компонентами диагностических наборов, далее идет их сборка, а затем контроль уже готовой продукции.
Одно из ключевых направлений компании – производство контрольных материалов для лабораторий.
Как лаборатории проверяют сами себя
Когда пациент сдает кровь и получает результат анализа, он обычно не задумывается, каким образом сама лаборатория убеждается в точности своего исследования.
Для этого используются контрольные материалы с заранее установленными характеристиками. Они позволяют проверить работу тест-систем, оборудования и самого процесса исследования.
По словам Ольги Науменко, этим направлением компания занимается еще с 1990-х годов.
Тогда в России начали развиваться ИФА-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов и других инфекций, и возникла необходимость объективно оценивать их чувствительность и специфичность.
"ГИСК имени Тарасевича обратился в компанию с задачей разработать контрольные материалы, стандарты, по которым можно было бы валидировать чувствительность и специфичность всех систем", – рассказала Ольга Науменко.
Со временем это направление стало частью постоянной работы компании.
Сегодня такие материалы используются для разных видов лабораторных исследований, в том числе связанных с ВИЧ, гепатитами и иммуногематологией.
Последнее направление особенно важно при определении групп крови и исследованиях, связанных с переливанием.
"Это материалы для типирования групп крови при переливании. Тонкая, важная технология", – отметила Науменко.
Не искусственный заменитель
Одна из наиболее необычных частей лаборатории – коллекция биологических образцов. В зависимости от того, какой показатель необходимо контролировать, специалисты работают с плазмой или сывороткой.
"Это никакие не искусственные добавки. Это именно сыворотка от носителя или плазма – в зависимости от аналита", – объяснила Ольга Науменко.
При этом материалы обезличены, проходят необходимую обработку и используются в инфекционно безопасном виде.
Часть образцов подвергается лиофильной сушке. Материал сначала замораживают, а затем удаляют из него влагу, что позволяет сохранить его характеристики при дальнейшем хранении и использовании.
Однако получить образец недостаточно. Необходимо точно установить его свойства.
По словам Науменко, контрольные материалы проверяются на разных тест-системах, представленных на российском рынке, в том числе зарубежного производства.
"Мы получаем аттестованные значения для наших контрольных материалов, чтобы точно понимать, что этот образец имеет то значение, которое он имеет", – рассказала она.
Таким образом, лаборатория заранее знает ожидаемый показатель и может сравнить его со своим результатом.
От лабораторных разработок к большой выставке
Через день знакомство с новосибирскими технологиями продолжилось уже в другом формате.
26 августа журналисты посетили XIII Международный форум технологического развития "Технопром-2026".
Если в Академпарке участники заходили непосредственно в лаборатории и производственные помещения, то здесь разработки были собраны на одной большой площадке – от робототехники и медицинских технологий до решений для промышленности и сельского хозяйства.
Именно здесь среди экспонатов журналисты увидели робособаку по имени Шарик.
Рядом находился гуманоидный робот, который появился у разработчиков совсем недавно и собственного имени пока не получил.
Он двигает руками, реагирует на команды и сразу привлекает внимание посетителей. Однако за внешней эффектностью этих машин стоит вполне практическая задача – понять, какие функции можно передать роботам и где они способны заменить человека.
О возможностях роботизированных платформ рассказал партнер Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), молодой ученый Новосибирского Академгородка Илья Ривво.
Такие машины могут использоваться для осмотра территорий, сбора информации и выполнения задач в местах, куда отправлять человека сложно или небезопасно.
При этом гуманоидный робот пока находится на этапе освоения – разработчики продолжают изучать его возможности и варианты применения.
Капсула, которая следит за коровой изнутри
Еще одна разработка на форуме предназначена уже для сельского хозяйства.
О системе рассказал представитель Московского института электронной техники Кирилл Прохныч.
Небольшой болюс помещается в одну из камер желудка коровы. Внутри находятся датчик температуры, pH-метр и акселерометр.
Они позволяют получать информацию о температуре, двигательной активности животного и процессах, связанных с его питанием.
Для хозяйства это возможность постоянно следить за состоянием поголовья и раньше замечать изменения, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем животного.
При этом сама капсула – только часть комплекса. В систему входят оборудование для получения данных и программное обеспечение для их обработки.
По словам Кирилла Прохныча, разработка уже используется и тестируется в хозяйствах, а система вышла на этап серийного производства.
Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".