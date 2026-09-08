Увидеть операцию изнутри. Журналисты из Кыргызстана посетили медцентр ФМБА

Журналисты из Кыргызстана увидели работу Сибирского окружного медицинского центра ФМБА России изнутри – от операционной до клинико-диагностической лаборатории. Во время пресс-тура в Новосибирске участникам разрешили присутствовать на урологической операции, познакомили с малоинвазивными методами лечения и показали, как организована диагностика пациентов.

Визит начался с деталей, которые напрямую не связаны с высокими медицинскими технологиями, но многое говорят об отношении к пациентам.

В центре предусмотрена инфраструктура для людей с нарушениями зрения.

На поручнях размещена тактильная информация шрифтом Брайля, в том числе в начале и конце поручня. Есть и специальное место, где пациент может оставить собаку-поводыря.

Журналистов встретила заместитель главного врача по общим вопросам Сибирского окружного медицинского центра ФМБА России Маргарита Ипатьева.

Одним из направлений, с которым познакомились участники пресс-тура, стала гинекологическая служба. Врач – акушер-гинеколог Оксана Крестьянинова рассказала, что она работает с 2008 года. В структуру входят гинекологический стационар, дневной стационар, консультативный кабинет и прием гинеколога в поликлинике.

По словам специалиста, сюда обращаются не только жительницы Новосибирска и Новосибирской области, но и пациентки из других регионов и стран. При необходимости во время обследования проводят кольпоскопию. Процедура выводится на монитор, поэтому пациентка может видеть происходящее и задавать врачу вопросы. Если специалисты обнаруживают подозрительный участок, здесь же можно провести биопсию.

Наличие собственной лабораторной базы позволяет сократить ожидание результатов гистологического исследования. По словам Крестьяниновой, после проведенной в центре биопсии заключение можно получить через 7–10 дней. Для сравнения, средний названный ею срок ожидания по Новосибирску составляет 25–30 дней.

Для пациента несколько недель ожидания результата могут стать серьезным психологическим испытанием, поэтому сокращение этого периода врач называет одним из преимуществ центра.

Вообще психологическому комфорту здесь уделяют отдельное внимание. Крестьянинова признается: посещение гинеколога для многих женщин связано с тревогой, поэтому врачу иногда приходится становиться еще и психологом.

"Для нас очень важно создать комфортную обстановку. Перед посещением гинеколога всегда волнительно, тревожно. Нам приходится еще и психологами быть, чтобы минимизировать эту тревогу", – рассказала она.

Даже гинекологическое кресло здесь отличается от привычного. Оно регулируется электроприводами и позволяет подобрать положение с учетом физического состояния пациентки. По словам врача, это особенно удобно для пожилых женщин, а также пациенток с заболеваниями позвоночника и другими проблемами опорно-двигательной системы. Предусмотрен и подогрев, что для сибирского климата оказалось совсем не лишней функцией.

Около 70% пациенток, обращающихся в гинекологическую службу центра, по словам специалиста, нуждаются в хирургической помощи. Врачи стараются отдавать предпочтение эндоскопическим операциям. Вместо большого разреза вмешательство проводится через несколько небольших проколов. Это позволяет уменьшить травматизацию тканей и сократить восстановительный период. По словам Крестьяниновой, после некоторых таких вмешательств уже через 10–12 дней женщина может вернуться к обычному образу жизни.

Современные малоинвазивные методы применяют и в урологии. Причем работу этого направления журналистам показали не только на словах – участникам пресс-тура разрешили присутствовать во время одной из урологических операций.

Врач-уролог Михаил Юров рассказал, что в отделении проводят эндоскопические вмешательства при мочекаменной болезни различной локализации. Для этого используется в том числе лазерное оборудование. Еще одно большое направление – лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. После некоторых эндоскопических операций, по словам врача, пациентов выписывают на третьи-четвертые сутки.

Отдельно специалист рассказал о технологии Rezūm, которую применяют при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Метод основан на воздействии водяного пара на увеличенную ткань простаты и проводится через мочеиспускательный канал без традиционного хирургического разреза.

Особое значение, по словам врача, имеет возможность сохранить сексуальную функцию пациента. После процедуры человека обычно оставляют под наблюдением и при нормальном состоянии выписывают на следующий день.

После операционных технологий журналистам показали диагностические возможности центра. Здесь установлен МРТ-аппарат с магнитным полем 1,5 тесла. Одна из его особенностей – апертура шириной 74 сантиметра.

Более широкое пространство облегчает проведение исследования пациентам крупного телосложения, а также людям, которым тяжело находиться в замкнутом пространстве. На аппарате проводят исследования головного мозга, сосудов, позвоночника, суставов и других областей, в том числе с контрастным усилением.

Еще одной точкой маршрута стала клинико-диагностическая лаборатория. Здесь журналистам показали не только сами анализаторы, но и путь биоматериала после его поступления на исследование.

В лаборатории установлены два анализатора. Такая схема позволяет продолжить исследования, если один из аппаратов временно выйдет из строя. Оборудование интегрировано с медицинской информационной системой, поэтому результаты передаются автоматически, без ручного переноса цифр сотрудником. Это снижает вероятность ошибки.

Каждая пробирка получает штрихкод. Для идентификации используются данные пациента, фиксируются также дата и время забора материала. Последний показатель особенно важен для исследований, которые необходимо выполнить в короткие сроки после взятия крови.

Скорость некоторых исследований здесь измеряется буквально минутами. По словам специалистов лаборатории, отдельные срочные показатели, например, уровень лейкоцитов или гемоглобина, могут быть готовы примерно за две минуты. Определение СОЭ занимает около 20 минут, после чего результат также автоматически становится доступен врачу в информационной системе.

В итоге знакомство с Сибирским окружным медицинским центром получилось гораздо шире обычной экскурсии по медицинскому учреждению.

Журналисты увидели операционную, работу врачей и лаборатории, современные методы диагностики и лечения, а заодно те небольшие детали – от шрифта Брайля до места для собаки-поводыря, – из которых складывается повседневная доступность медицинской помощи для разных пациентов.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".