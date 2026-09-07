Стань QA:SDET-инженером! Бесплатная стажировка InternLabs от О!

Мобильный оператор О! открывает новый набор в своём образовательном хабе Intern Labs и объявляет о старте приёма заявок на бесплатное обучение по направлению QA: SDET (Software Development Engineer in Test).

Это направление на стыке разработки и качества – для тех, кто хочет не просто искать баги вручную, а создавать системы для их автоматического обнаружения.

Программа рассчитана на тех, кто мечтает стартовать в IT и готов погрузиться в проектирование автоматизированных тестов.

Что получат участники:

Актуальный стек: освоение Java, Python, Selenium, Appium, RestAssured и SQL на практике. Гибридный формат: 4 месяца обучения – очные занятия 2 раза в неделю в Бишкеке + самостоятельная практика. Реальный опыт: финальный месяц – работа над реальными продуктами цифровой экосистемы компании. Карьерный старт: выпускникам вручаются сертификаты, а финалисты получают возможность трудоустройства в штат.

Как пройти отбор:

Отборочное онлайн-тестирование пройдет с 7 по 20 сентября 2026 года на сайте internlabs.o.kg.

Этапы и ключевые даты:

21-22 сентября – подведение итогов тестирования и рассылка результатов на email. Кандидаты с наибольшим баллом получат приглашение на интервью. 22-25 сентября – собеседования в Головном офисе О!. 28 сентября – подведение итогов финального тура и уведомление о зачислении на курс.

Все результаты и приглашения отправляются автоматически, поэтому дополнительно писать на почту не требуется.

InternLabs – это многолетний социальный проект компании О!, цифрового гиганта Кыргызстана. Программа создана для поддержки талантливой молодёжи и даёт возможность пройти путь в IT на реальных задачах бизнеса под руководством ведущих экспертов. Проект уже много лет развивает технический потенциал страны, формируя кадровый резерв для всей цифровой экосистемы Кыргызстана.

Будь тем, кто укрощает код: стартуй в InternLabs.

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