Стань QA:SDET-инженером! Бесплатная стажировка InternLabs от О!

Мобильный оператор О! открывает новый набор в своём образовательном хабе Intern Labs и объявляет о старте приёма заявок на бесплатное обучение по направлению QA: SDET (Software Development Engineer in Test).
Это направление на стыке разработки и качества – для тех, кто хочет не просто искать баги вручную, а создавать системы для их автоматического обнаружения.
Программа рассчитана на тех, кто мечтает стартовать в IT и готов погрузиться в проектирование автоматизированных тестов.
Отборочное онлайн-тестирование пройдет с 7 по 20 сентября 2026 года на сайте internlabs.o.kg.
Все результаты и приглашения отправляются автоматически, поэтому дополнительно писать на почту не требуется.
InternLabs – это многолетний социальный проект компании О!, цифрового гиганта Кыргызстана. Программа создана для поддержки талантливой молодёжи и даёт возможность пройти путь в IT на реальных задачах бизнеса под руководством ведущих экспертов. Проект уже много лет развивает технический потенциал страны, формируя кадровый резерв для всей цифровой экосистемы Кыргызстана.
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