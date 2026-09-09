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Ван И: Саммит ШОС придал новый импульс региональному развитию

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- Нина Ничипорова
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Благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке придал новый импульс региональному развитию. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И во время брифинга для журналистов по итогам участия председателя КНР Си Цзиньпина в прошедшем саммите ШОС и государственных визитов в Кыргызстан и Египет.

По его словам, саммит ШОС также способствовал укреплению синергии в интересах глобального мультилатерализма и придал новый импульс совершенствованию глобального управления, что еще раз продемонстрировало жизнеспособность организации и ее способность к действиям.

На саммите ШОС в Бишкеке Си Цзиньпин указал, что важнейшим достижением ШОС стало постепенное превращение в организацию регионального сотрудничества нового типа с самым широким географическим охватом, с самой большой численностью населения и с колоссальным потенциалом развития в мире.

Как отметил китайский лидер, самым бесценным духовным достоянием ШОС являются новаторские инициативы и твердая приверженность "шанхайскому духу", основанному на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении к многообразию культур и стремлении к совместному развитию.

По словам Си Цзиньпина, самым важным опытом сотрудничества в рамках ШОС стал выбор правильного пути сосуществования на основе неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, что позволило странам региона сплотиться ради построения общего дома.

На саммите Си Цзиньпин выдвинул предложение из четырех пунктов: следует неуклонно ставить развитие на первое место и открывать перспективы для совместного процветания; следует сохранять приверженность приоритету безопасности и формировать среду всеобщей безопасности; важно неизменно руководствоваться человекоцентричным подходом и упрочивать фундамент вечной дружбы; следует твердо придерживаться принципа диалога и консультаций, совершенствовать справедливое и упорядоченное управление.

Ван И напомнил о прошлогоднем саммите ШОС в Тяньцзине, на котором Си Цзиньпин и лидеры других государств-членов ШОС наметили план развития организации на следующее десятилетие, положив начало новому этапу высококачественного развития ШОС. По его словам, итоги саммита в Тяньцзине реализуются ускоренными темпами.

На саммите ШОС в этом году, констатировал Ван И, стратегический план, разработанный в Тяньцзине, постепенно воплощается в жизнь: структура организации становится более оптимизированной, ее деятельность - более эффективной, а сотрудничество - более продуктивным.


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URL: https://www.vb.kg/461391
Теги:
МИД, ШОС, саммит, стратегия развития, безопасность
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