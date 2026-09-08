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В Оше задержали членов трансграничной наркогруппы

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В Оше при сбыте крупной партии психотропных веществ задержаны двое членов трансграничной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, специальная операция была проведена 4 сентября. С поличным задержаны члены преступной наркогруппировки С. У. Н. и И. М. Х. Они водворены в СИЗО ГКНБ.

Преступная группа организовала канал поставок и незаконного оборота наркотических средств, их аналогов и прекурсоров, а также сильнодействующих психотропных препаратов, запрещенных в свободном обороте на территории Кыргызстана. Наркотические и психотропные вещества предназначались для реализации в Оше.

Уголовное дело возбуждено по статье 282 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР.

В настоящее время ГКНБ продолжает работу по выявлению других участников преступной схемы.


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URL: https://www.vb.kg/461396
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Ош
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