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ГКНБ выявил устойчивый канал незаконного оборота наркотиков

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Сотрудники ГКНБ задержали члена наркогруппировки, причастного к незаконному обороту наркотиков с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен устойчивый канал незаконного оборота наркотических средств и пресечена преступная деятельность задержанного.

Во время обыска обнаружены и изъяты наркотическое вещество, предварительно гашиш, а также крупная сумма денег, полученная в результате сбыта наркотиков.

Решением суда задержанный заключен под стражу в следственный изолятор сроком на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/461397
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, суд, Арест
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