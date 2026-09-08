ГКНБ выявил устойчивый канал незаконного оборота наркотиков

Сотрудники ГКНБ задержали члена наркогруппировки, причастного к незаконному обороту наркотиков с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен устойчивый канал незаконного оборота наркотических средств и пресечена преступная деятельность задержанного.

Во время обыска обнаружены и изъяты наркотическое вещество, предварительно гашиш, а также крупная сумма денег, полученная в результате сбыта наркотиков.

Решением суда задержанный заключен под стражу в следственный изолятор сроком на два месяца.