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В Кыргызстане пересмотрели выплаты персональным ассистентам

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В Кыргызстане изменен порядок оплаты услуг персональных ассистентов, которые ухаживают сразу за несколькими людьми с инвалидностью из одной семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

С 1 сентября 2026 года, если один персональный ассистент одновременно ухаживает за двумя и более получателями услуг из одной семьи, оплату будут производить в полном размере за каждого подопечного.

Соответствующее Положение об условиях оплаты услуг персонального ассистента утверждено постановлением Кабинета министров № 521 от 3 августа.

Речь идет об уходе за детьми с инвалидностью, нуждающимися в постоянном постороннем уходе и надзоре, а также за лицами старше 18 лет с инвалидностью I группы с детства.

Территориальным управлениям Минтруда поручено обеспечить выплаты по новому порядку. Они также будут перечислять средства по государственному социальному страхованию за персональных ассистентов на расчетный счет территориального подразделения налоговой службы.

Ранее персональные ассистенты самостоятельно приобретали страховой полис, а потраченные средства возмещались в конце месяца вместе с оплатой услуг.

Кроме того, из порядка исключена норма о предоставлении социального паспорта малоимущей семьи. Это связано с тем, что услуга персонального ассистента предоставляется без учета доходов семьи ребенка или лица с инвалидностью.

В настоящее время оплата услуг персонального ассистента составляет 8 697,32 сома. Размер соответствует величине прожиточного минимума в среднем на душу населения в Кыргызстане, определенной Национальным статистическим комитетом за 2025 год.


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URL: https://www.vb.kg/461400
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, ЛОВЗ, выплаты
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