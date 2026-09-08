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Археологи нашли неизвестное ранее тюркское изваяние на Иссык-Куле

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В долине реки Джууку на юго-восточном побережье Иссык-Куля археологи обнаружили ранее неизвестное каменное изваяние тюркского времени. Находка была сделана во время международной экспедиции НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета, проходившей в Кыргызстане с 22 по 29 августа.

Ученые обследовали комплекс из девяти тюркских оградок и зафиксировали расположенное рядом каменное изваяние. Археологи провели его фотограмметрию, однако саму находку оставили на месте.

"Обнаружение и современное документирование еще одного тюркского изваяния на конкретном памятнике - это, несомненно, удача. Для сохранности мы бы все-таки порекомендовали перенести находку в ближайший музей в селе Оргочор, сопроводив ее необходимой информацией", - рассказал заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин.

Экспедиция проходила совместно с Кыргызским национальным университетом имени Ж. Баласагына. Со стороны КНУ работу координировал заведующий кафедрой археологии, этнологии, источниковедения и историографии Института истории и регионоведения, кандидат исторических наук, профессор Темирлан Чаргынов.

От Алтайского государственного университета в экспедиции также участвовал профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук Вадим Горбунов.

Одним из направлений работы стало создание базы данных и 3D-моделей для виртуального музея "Большой Алтай - родина тюрков". В этой работе участвовал профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор исторических наук Кубатбек Табалдыев.

Археологи также работали с фондами Национального исторического музея Кыргызстана. За последний год его коллекция пополнилась двумя изваяниями тюркского времени. Ученые провели фотограмметрию этих скульптур и находящихся в экспозиции статуй.

Исследования продолжились в Археолого-архитектурном музейном комплексе "Башня Бурана", где специалисты обследовали более 80 каменных изваяний.

Там впервые в рамках проекта была проведена фотограмметрия фрагмента каменной стелы из буддийского храма с изображением двух переплетенных драконов. По данным исследователей, похожие стелы известны в Центральной Монголии, в комплексах Бильге-кагана и Кюль-тегина. При этом на обнаруженной в Кыргызстане стеле отсутствует характерная тамга рода Ашина. Ученые допускают, что это может быть связано с незавершенностью памятника либо с его другим назначением.

Кроме того, участники экспедиции изучили изваяния в историко-генеалогическом музее имени Калена Жетимишбаева в селе Оргочор.

По итогам экспедиции ученые пополнили базу материалов для дальнейшего изучения тюркского наследия. Следующим этапом станут создание 3D-моделей, компьютерная прорисовка объектов, их описание и подготовка научных публикаций.


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URL: https://www.vb.kg/461402
Теги:
Иссык-Кульская область, Россия, археология, Кыргызстан, история
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