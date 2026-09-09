Джанни Инфантино намерен переизбраться на пост президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы организации в 2027 году. В ФИФА подтвердили, что его намерения остаются неизменными.

Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко, в рамках 77-го конгресса организации.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Ранее он уже заявлял о готовности продолжить работу на посту президента и поблагодарил 211 национальных футбольных ассоциаций за поддержку.

В последнее время руководство ФИФА столкнулось с критикой из-за ряда инициатив, в частности обсуждения возможности привлечения частных инвестиций в коммерческое подразделение FIFA Forward Enterprise. Впоследствии от этого проекта отказались.

Несмотря на разногласия вокруг деятельности организации, Инфантино намерен принять участие в предстоящих выборах и побороться за новый президентский срок.