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Джанни Инфантино намерен переизбраться на пост президента ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы организации в 2027 году. В ФИФА подтвердили, что его намерения остаются неизменными.

Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко, в рамках 77-го конгресса организации.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Ранее он уже заявлял о готовности продолжить работу на посту президента и поблагодарил 211 национальных футбольных ассоциаций за поддержку.

В последнее время руководство ФИФА столкнулось с критикой из-за ряда инициатив, в частности обсуждения возможности привлечения частных инвестиций в коммерческое подразделение FIFA Forward Enterprise. Впоследствии от этого проекта отказались.

Несмотря на разногласия вокруг деятельности организации, Инфантино намерен принять участие в предстоящих выборах и побороться за новый президентский срок.


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URL: https://www.vb.kg/461405
Теги:
ФИФА
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