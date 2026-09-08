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В Балыкчи пройдет международный турнир по стрельбе

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- Самуэль Деди Ирие
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В Балыкчи 12–13 сентября состоится международный турнир по высокоточной стрельбе на дальние дистанции. Соревнования пройдут на стрельбище Министерства обороны Кыргызстана.

В турнире ожидается участие более 40 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Беларуси. Стрелки будут соревноваться на дистанциях от 1000 до 1600 метров.

Организаторами выступают Федерации стрелкового спорта Кыргызстана, стрельбы на дальние дистанции Кыргызстана и России.

Участники, выполнившие установленные квалификационные нормативы, по итогам турнира смогут претендовать на получение разряда "кандидат в мастера спорта" или звания "мастер спорта".


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URL: https://www.vb.kg/461409
Теги:
Балыкчы, стрельба
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