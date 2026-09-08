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Бишкек и Чанша намерены развивать межмуниципальное сотрудничество

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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с делегацией китайского города Чанша во главе с Чжоу Мин. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Стороны обсудили развитие межмуниципального сотрудничества, городское хозяйство, охрану окружающей среды, инфраструктуру и реализацию инвестиционных проектов.

Особое внимание уделили строительству в Бишкеке эко-технологического завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. Проект реализуется при участии китайской компании Junxin, расположенной в городе Чанша.

Стороны также выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между Бишкеком и Чанша, в том числе в установлении побратимских отношений.

Представители китайской делегации отметили изменения в Бишкеке, его зеленые пространства и потенциал для дальнейшего развития.

По итогам встречи Айбек Джунушалиев вручил Чжоу Мин благодарственное письмо за вклад в развитие межмуниципального сотрудничества, реализацию совместных инициатив в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды, а также содействие укреплению взаимодействия между Бишкеком и Чанша.


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URL: https://www.vb.kg/461410
Теги:
Китай, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, мэрия
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