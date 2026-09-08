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В Бишкеке пройдет пятидневный международный фестиваль театров

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С 14 по 18 сентября в Бишкеке пройдет XI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE. Спектакли покажут на сцене Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева.

В фестивале примут участие представители четырех стран: Кыргызстана, Казахстана, Молдовы и России.

Откроется фестиваль 14 сентября в 19:00 спектаклем "Отургучтар" по пьесе Эжена Ионеско в постановке Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева. Режиссер - Чагалдак Замирбеков. Роли исполнят Накинай Дыйканова и заслуженный артист Кыргызстана Руслан Орозакунов.

15 сентября зрителям представят два спектакля из Казахстана. В 14:00 покажут "Спасти камер-юнкера Пушкина" в постановке Александра Чупина из Темиртау, а в 19:00 - монодраму "Одного кто знает" в исполнении Юлии Дюсебаевой из Астаны.

16 сентября выступят представители Молдовы. В 14:00 состоится показ спектакля "Жизнь поэтов… жизнь в любви…" Гагаузского национального театра имени Д. Танасоглу, а в 19:00 - романтической драмы "Легкое знакомство" Театра с улицы Роз имени Юрия Хармелина из Кишинева.

17 сентября в 14:00 Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) представит спектакль "Леди Капулетти". В 19:00 зрители увидят моноспектакль "Шоколад" из Владимира.

Завершится фестиваль 18 сентября спектаклем "Академия смеха" из Вологды. Начало в 19:00.

По данным организаторов, фестиваль направлен на развитие международного сотрудничества в театральном искусстве, обмен опытом и создание межкультурных проектов. По его итогам также пройдет круглый стол.

Организатором выступает Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева при поддержке мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/461411
Теги:
театр, Бишкек, культура, спектакль
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