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В Оше пройдёт вечер профессионального бокса с участием Роя Джонса

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С 1 по 3 октября 2026 года в рамках празднования Дня города в Оше состоится масштабный международный вечер профессионального бокса. Турнир пройдёт при поддержке мэрии города Ош, организатором выступает Профессиональная боксёрская лига Кыргызстана.

На ринге встретятся чемпионы и сильнейшие спортсмены из 10 стран мира: Кыргызстана, России, Франции, Республики Корея, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, а также стран Африки. Почётным гостем вечера станет легендарный абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший, визит которого станет знаковым событием для спортивной жизни республики.

Исторические бои за пояса WBA и WBC

Главной интригой турнира станут титульные поединки. Впервые в истории Кыргызстана на кону будут стоять чемпионские пояса крупнейших мировых организаций - WBA и WBC. Отечественные профессионалы выйдут на ринг против сильнейших зарубежных соперников, что позволит им поднять позиции в международных рейтингах без необходимости выезжать за рубеж.

Как отмечает организатор турнира, президент Профессиональной боксёрской лиги КР Шайлообек Атазов, ключевая цель Лиги - создать условия, чтобы масштабные бои и чемпионские поединки проходили на родине, перед отечественными болельщиками. Приезд Роя Джонса и проведение боёв уровня WBA и WBC в Оше стали очередным важным шагом в этом направлении.


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URL: https://www.vb.kg/461412
Теги:
бокс, Ош
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