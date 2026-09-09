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В Чолпон-Ате пройдет Кубок Азии по триатлону

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- Самуэль Деди Ирие
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12–13 сентября в Чолпон-Ате состоится международный турнир 2026 VISA Asia Triathlon Cup Cholpon-Ata. Соревнования пройдут на побережье Иссык-Куля, на территории зоны отдыха "Каприз".

В Кубке Азии примут участие более 100 спортсменов из 17 стран. Участники будут соревноваться в трех дисциплинах - плавании, велогонке и беге.

Кыргызстан представят шесть спортсменов: Темирлан Абдрахимов, Адамхан Саламатов, Данай Майрамбеков, Татьяна Кокина, Ангелина Блиндул и Анна Крамаренко.

Турнир станет одним из крупных международных соревнований по триатлону, проводимых в Кыргызстане в этом году.


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URL: https://www.vb.kg/461418
Теги:
турнир, Чолпон-Ата
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