В Чолпон-Ате пройдет Кубок Азии по триатлону

12–13 сентября в Чолпон-Ате состоится международный турнир 2026 VISA Asia Triathlon Cup Cholpon-Ata. Соревнования пройдут на побережье Иссык-Куля, на территории зоны отдыха "Каприз".

В Кубке Азии примут участие более 100 спортсменов из 17 стран. Участники будут соревноваться в трех дисциплинах - плавании, велогонке и беге.

Кыргызстан представят шесть спортсменов: Темирлан Абдрахимов, Адамхан Саламатов, Данай Майрамбеков, Татьяна Кокина, Ангелина Блиндул и Анна Крамаренко.

Турнир станет одним из крупных международных соревнований по триатлону, проводимых в Кыргызстане в этом году.