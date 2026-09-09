Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры на посты генпрокурора и двух министров

Жогорку Кенеш сегодня, 9 сентября, дал согласие на назначение кандидатур на должности генерального прокурора, министра труда, социального обеспечения и миграции и министра юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представление президента и информацию о кандидатах озвучил полномочный представитель президента и Кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев.

На должность генерального прокурора представлен Малик Бектурганов, министра труда, социального обеспечения и миграции - Алмаз Имангазиев, министра юстиции -Алмаз Айылчиев.

По итогам обсуждения депутаты дали согласие на назначение всех трех кандидатов. Жогорку Кенеш принял соответствующие постановления.