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Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры на посты генпрокурора и двух министров

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Жогорку Кенеш сегодня, 9 сентября, дал согласие на назначение кандидатур на должности генерального прокурора, министра труда, социального обеспечения и миграции и министра юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представление президента и информацию о кандидатах озвучил полномочный представитель президента и Кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев.

На должность генерального прокурора представлен Малик Бектурганов, министра труда, социального обеспечения и миграции - Алмаз Имангазиев, министра юстиции -Алмаз Айылчиев.

По итогам обсуждения депутаты дали согласие на назначение всех трех кандидатов. Жогорку Кенеш принял соответствующие постановления.


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URL: https://www.vb.kg/461427
Теги:
Генеральная прокуратура, Минтруда, Министерство юстиции, назначение, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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