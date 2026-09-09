Кыргызстанцы за рубежом смогут дистанционно оформить страховой полис

Граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, теперь могут дистанционно оформить электронный страховой полис для добровольного государственного пенсионного страхования. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Тундук". Регистрация доступна без использования номера мобильного телефона.

После регистрации войти в Кабинет налогоплательщика можно через Единую систему идентификации платформы "Тундук".

Для трудовых мигрантов предусмотрены три тарифа добровольных страховых взносов - 10%, 8% и 2%. Пользователь может выбрать подходящий вариант, оформить электронный страховой полис и оплатить его онлайн банковской картой Visa, Mastercard или "Элкарт".

Необходимые сведения проверяются автоматически через интеграцию с информационными системами Социального фонда.

Сервис разработан Государственной налоговой службой совместно с Социальным фондом, ГУ "Кызмат" и ОАО "Тундук" в рамках 100-дневной программы "Правительственные акселераторы".