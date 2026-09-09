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Кыргызстанцы за рубежом смогут дистанционно оформить страховой полис

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- Назгуль Абдыразакова
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Граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, теперь могут дистанционно оформить электронный страховой полис для добровольного государственного пенсионного страхования. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Тундук". Регистрация доступна без использования номера мобильного телефона.

После регистрации войти в Кабинет налогоплательщика можно через Единую систему идентификации платформы "Тундук".

Для трудовых мигрантов предусмотрены три тарифа добровольных страховых взносов - 10%, 8% и 2%. Пользователь может выбрать подходящий вариант, оформить электронный страховой полис и оплатить его онлайн банковской картой Visa, Mastercard или "Элкарт".

Необходимые сведения проверяются автоматически через интеграцию с информационными системами Социального фонда.

Сервис разработан Государственной налоговой службой совместно с Социальным фондом, ГУ "Кызмат" и ОАО "Тундук" в рамках 100-дневной программы "Правительственные акселераторы".


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URL: https://www.vb.kg/461428
Теги:
ГНС, страхование, информационные технологии, Кыргызстан
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