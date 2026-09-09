Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.17 - 102.17

В парке Асанбай провели профилактическую работу по соблюдению эконорм

363  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В парке Асанбай в Бишкеке провели профилактическую и разъяснительную работу по соблюдению требований промышленной безопасности и экологических норм. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Мероприятие провело региональное управление Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району.

Сотрудникам, работающим на территории парка, разъяснили требования экологической и промышленной безопасности.

Кроме того, им вручили предупредительные письма (предписания) о необходимости соблюдать требования законодательства, бережно относиться к окружающей среде и обеспечивать соблюдение правил безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461429
Теги:
Минприродресурсов, экология, парк, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  