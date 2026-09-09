В парке Асанбай провели профилактическую работу по соблюдению эконорм

В парке Асанбай в Бишкеке провели профилактическую и разъяснительную работу по соблюдению требований промышленной безопасности и экологических норм. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Мероприятие провело региональное управление Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району.

Сотрудникам, работающим на территории парка, разъяснили требования экологической и промышленной безопасности.

Кроме того, им вручили предупредительные письма (предписания) о необходимости соблюдать требования законодательства, бережно относиться к окружающей среде и обеспечивать соблюдение правил безопасности.