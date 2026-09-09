В Бишкеке вспомнили блокадников Ленинграда

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвящённый 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие блокадники и их потомки, представители государственных и общественных организаций Кыргызстана и России, ветераны, поисковики, курсанты и молодёжь.

Организаторами выступили Кыргызское общество блокадников Ленинграда и Министерство обороны Кыргызской Республики. Мероприятие прошло при поддержке АНО "Евразмия", Кыргызско-Российского Славянского университета, мэрии столлицы, Октябрьского акимата и мэрии города Шопоков.

В рамках митинга состоялось чествование блокадников Ленинграда, а также награждение поисковиков и курсантов за вклад в сохранение исторической памяти.

Центральной частью мероприятия стал международный проект "Возвращение имени", направленный на установление судеб погибших и пропавших без вести воинов и поиск их родственников. В рамках сотрудничества с Музеем Победы в Москве для дальнейшей поисковой работы были переданы сведения о 19 узниках, ранее считавшихся без вести пропавшими. Родственники двоих из них уже были установлены.

Кыргызское общество блокадников Ленинграда также представило работу в рамках международного проекта "Я вернусь, мама. Последний рубеж", посвящённого поиску сведений о погибших в годы Великой Отечественной войны и возвращению их имён семьям.

В мероприятии приняла участие делегация из Чеченской Республики, которая присоединилась к дальнейшей совместной поисковой работе.

Кыргызско-Российский Славянский университет представил тематическую выставку, посвящённую 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. Волонтёры Победы "Евразии" приняли участие в памятной церемонии вместе с Бессмертным полком блокадников Ленинграда.

Участники мероприятия почтили память жителей блокадного Ленинграда и всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.