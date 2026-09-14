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Генерал-полковник Чотбаев стал и. о. главы Совета ветеранов

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- Светлана Лаптева
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Генерал-полковник Абдыгул Чотбаев избран исполняющим обязанности председателя Городского совета ветеранов войны, Вооружённых сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Бишкека.

В новом качестве Чотбаев уже принимает участие в городских мероприятиях. 8 сентября он выступил на митинге-реквиеме в Бишкеке, посвящённом 85-летию начала блокады Ленинграда. На мероприятии также прошла акция "Возвращение имени", в рамках которой родственникам вернули сведения о кыргызстанцах, считавшихся пропавшими без вести.

Абдыгул Чотбаев - генерал-полковник, первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана. Он родился 2 декабря 1957 года в селе Тар-Суу Кеминского района Чуйской области.

Военное образование Чотбаев получил в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище имени И. Конева, которое окончил в 1979 году. В том же году в составе 108-й мотострелковой дивизии был направлен в Афганистан. Позже окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве.

В 1992–2005 годах Чотбаев командовал Национальной гвардией Кыргызстана. В 1999 году руководил Объединённой группировкой Вооружённых сил Кыргызстана во время Баткенских событий. В 2004 году ему было присвоено звание генерал-полковника.

Чотбаев много лет занимается ветеранской работой. Он возглавлял Кыргызское общественное движение ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое братство", является председателем Конгресса ветеранских организаций Кыргызстана. Эти сведения также отражены в справочных материалах Бишкекского городского кенеша.

Городской совет ветеранов объединяет представителей разных ветеранских категорий - военнослужащих, участников боевых действий, сотрудников правоохранительных органов и тружеников тыла. Назначение Чотбаева на должность и. о. председателя связывает работу совета с человеком, имеющим значительный военный и ветеранский опыт.

Чотбаев награждён орденами "Манас" III степени, "Данакер", российским орденом Дружбы, двумя орденами Красной Звезды и другими государственными и ведомственными наградами.


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URL: https://www.vb.kg/461509
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Кыргызстан
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