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В Пекине подвели итоги председательства Кыргызстана в ШОС

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В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине состоялся брифинг по итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС, которое прошло в Бишкеке 31 августа - 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Брифинг провели Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева и генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев проинформировал участников об итогах саммита ШОС и председательстве Кыргызстана в организации в 2025-2026 годах.

Актилек Мусаева рассказала о мероприятиях, проведенных в период председательства Кыргызстана, и его приоритетах. Отдельное внимание она уделила 25-летию ШОС, заседанию Совета глав государств - членов организации в Бишкеке и дальнейшим задачам ШОС в различных сферах.

Посол также затронула избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы, состоявшиеся в последнее время государственные и официальные визиты зарубежных лидеров в Кыргызстан, а также проведение VI Всемирных игр кочевников.

Кроме того, Мусаева сообщила, что в октябре 2027 года в Кыргызстане состоится Второй глобальный горный саммит "Бишкек+25", и пригласила партнеров принять в нем активное участие.

В завершение она пожелала успешного председательства в ШОС пакистанской стороне. На брифинге также выступил посол Пакистана в Китае Халил Хашми как представитель страны, председательствующей в организации в 2026-2027 годах.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий государств - членов ШОС в Китае, представители МИД КНР, постоянные представители государств - членов организации при Секретариате ШОС и представители самого Секретариата.


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URL: https://www.vb.kg/461535
Теги:
Китай, саммит, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, МИД, ШОС
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