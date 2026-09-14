Академик Кубинской академии наук Фидель Антонио Кастро-Смирнов назначен заместителем Генерального секретаря Ассамблеи Народов Мира по Латинской Америке. Решение принято 9 сентября 2026 года.

Генеральный секретарь Ассамблеи Народов Мира Андрей Бельянинов отметил, что Кастро-Смирнов стал первым заместителем генерального секретаря организации по Латинской Америке.

"Это подчёркивает особое значение Кубы для Ассамблеи. Благодаря участию Фиделя Антонио Кастро-Смирнова мы будем активнее развивать сотрудничество со всеми странами региона", - заявил Бельянинов.

Кастро-Смирнов заявил, что разделяет ценности Ассамблеи Народов Мира и считает работу организации важной для формирования многополярного мира.

В новой должности он, в частности, займётся организацией Форума общественной дипломатии на Кубе при участии Кубинского института международных отношений.

Говоря о ситуации на Кубе, Кастро-Смирнов заявил, что из-за блокады, по его оценке, страна сталкивается с серьёзными трудностями, которые отражаются прежде всего на мирном населении. В числе проблем он назвал нехватку лекарств, перебои с электроэнергией в больницах и дефицит топлива.

Отдельно Кастро-Смирнов поблагодарил Ассамблею Народов Мира за участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро Руса, прошедших в Гаване.

По словам советника Генерального секретаря Ассамблеи Народов Мира Никиты Анисимова, параллельно прорабатывается возможность соглашения о сотрудничестве с международной ассоциацией врачей, штаб-квартира которой находится в Чили. В организацию входят представители более чем 120 стран.

Кастро-Смирнов активно участвует в мероприятиях Ассамблеи Народов Мира с апреля 2026 года. В частности, он принимал участие во Всемирных общественных саммитах в Латинской Америке и Африке.

Новый заместитель генерального секретаря также имеет советские корни. По его словам, его отец, сын Фиделя Кастро, десять лет учился в Советском Союзе, где женился на его матери - советской женщине, родившейся 9 мая 1945 года.

Назначение Кастро-Смирнова расширяет международное представительство Ассамблеи Народов Мира в Латинской Америке и открывает новые возможности для общественной дипломатии и гуманитарного сотрудничества с государствами региона.