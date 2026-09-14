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Кыргызстан и Корея будут развивать промышленные проекты

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Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков принял участие в первом заседании министров промышленности в формате "Центральная Азия – Республика Корея" (C5+1). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам заседания министры промышленности подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области промышленности и цепочек поставок между Республикой Корея и пятью государствами Центральной Азии.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие промышленного и инвестиционного сотрудничества. В числе основных направлений были обозначены промышленная кооперация и локализация производства, глубокая переработка минерального сырья, развитие промышленной инфраструктуры и индустриальных парков, а также транспорт, логистика и создание новых производственных цепочек.

Бакыт Сыдыков проинформировал участников заседания о промышленном, инвестиционном и инфраструктурном потенциале Кыргызстана. Он также представил приоритеты, предусмотренные Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года.

Как отмечалось на заседании, сотрудничество в этих направлениях должно способствовать формированию производственной экосистемы, объединяющей современные технологии, производство, подготовку кадров и выход готовой продукции на региональные рынки.

Первое заседание министров промышленности в формате C5+1 стало площадкой для обсуждения практических механизмов экономического взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и Республикой Корея.


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URL: https://www.vb.kg/461533
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан, Минэкономики
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