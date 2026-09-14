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В Кырчыне восстанавливают почву после Всемирных игр кочевников

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В ущелье Кырчын провели экологическую акцию по восстановлению почвы и растительного покрова на территориях, где во время VI Всемирных игр кочевников размещались юрты и временные объекты.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, акция состоялась 12 сентября. В ней приняли участие около 100 человек.

На участках посеяли семена многолетних луговых трав и эндемичных растений, адаптированных к местному климату. Также были проведены агротехнические работы.

Цель акции - восстановление почвы и зеленого покрова на территориях, которые использовались во время Всемирных игр кочевников.

В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также местных органов власти.


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URL: https://www.vb.kg/461536
Теги:
Минприродресурсов, Всемирные игры кочевников, экология Иссык Куля
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